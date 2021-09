Don Wisín, elegante bailador de 88 años

Por Griselle Vázquez Sevilla

BAYAMÓN — Don Carlos (“Wisín”) Vázquez siempre ha sabido mover los pies con estilo.

Confiesa que lo ha hecho para practicar sus dos pasiones: béisbol y el baile de salón. Ambas cosas convirtieron a Vázquez —natural del barrio Candelaria, de Toa Baja, en una personalidad de esta ciudad ya que se destaca por su singular agilidad de bailar bolero, paso largo, salsa, merengue, el danzón, paso doble y danza con doble paseo, explica.

Desde su adolescencia, admite Don Carlos “Wisín” Vázquez, sus pies siempre se inclinaron más por el baile que ha venido practicando durante los pasados 40 años incluyendo recientemente varios pasitos con la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“No cogí nunca clases de baile; aprendí observando y a mí siempre me ha gustado la música de oído y me gusta dejarme llevar por el sonido del bajo. Cuando yo tenía entre catorce y quince años, yo bailaba en todos los ‘parties’ que había. Si había uno en el residencial Virgilio Dávila y me invitaban, yo iba y bailaba”, admitió Wisín, ahora con 88 años quien, confiesa en la entrevista que su corazón le pertenecía a su fenecida esposa, Carmen Julia Falcón Santiago de quien aún sigue enamorado.

PRIMER GALARDON

Su primer baile lo ganó luciéndose con el merengue en unas fiestas patronales de Bayamón. El premio se lo entregó Pedro “Piquito” Marcano, del Cuarteto Marcano.

El baile le abrió muchas puertas al ser conocido por mucha gente y recorrer, prácticamente, toda la Isla.

“Veo el baile también como una forma de confraternizar y siempre manteniendo la actitud de un buen caballero, de buen bailador y competidor,” expresó.

De sus lugares predilectos para bailar mencionó el Salón Toledo; su artista favorito era Cheíto González y su Trio Casino de Santurce. Consideraba como mejor cantante a Pedro Ortiz Dávila, mejor conocido como “Davilita,” de quien afirmó que “a ese hombre no se le perdió ni un punto ni un acento.”

Considera como entre los mejores cantantes a Tito Rodríguez y a José Luis Moneró a quien, cada vez que se cruzaban, le pedía el danzón “Almendra” la cual describió como una de sus canciones preferidas. Dejó claro que siempre mantuvo su imagen intachable al bailar e, incluso, no consumía bebidas alcohólicas ni fumaba.

Visitó otros pueblos para bailar junto a figuras reconocidas de la talla de Iris Chacón, Olga Tañón y Alexandra Fuentes “a quien le di una pela bailando en la plaza de recreo”, concluyó Don Wisín.