“El inmovilismo se apodera del PPD para no atender el estatus”, dice Jenniffer González

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – “Vuelve la vieja estrategia de darle largas al asunto del estatus y tratar de burlar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La lucha de poder entre los presidentes de los cuerpos legislativos, en su intento de congelar el balón y prohibir atender el estatus, los lleva a hundir a Puerto Rico en el inmovilismo y a frenar las esperanzas de un pueblo que clama igualdad y acceso a la protección de sus derechos civiles”, expresó el viernes, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, con relación a las recientes expresiones de los presidentes de los cuerpos legislativos en Puerto Rico, referente al estatus.“El liderato popular, en su lucha interna de poder, pretende como siempre tomar al estatus de rehén. No es la primera vez que un presidente de esa colectividad convoca a asamblea, comisiones y estudios de la situación de estatus sin resultados.

El PPD viene hoy con lo mismo de siempre. Por un lado, el presidente de la Cámara no quiere atender el principal problema que tiene Puerto Rico que es su estatus y por el otro, el presidente del Senado y del PPD invocando caducidad a la voluntad del pueblo, intentando subterfugios administrativos para el invento de otra comisión de estatus.

El PPD no se define, esta es la tercera ocasión que en menos de dos años crean comités para “atender el estatus” y nunca resultan en nada. Les recuerdo que ya Puerto Rico se expresó clara y contundentemente a favor de la estadidad, por encima de partidos políticos y de candidaturas individuales, ese mandato no caduca como tampoco la voluntad del pueblo a ser iguales.

El querer invalidar los resultados de la pasada elección merecen el repudio público de todos los que creemos en la democracia.

A los políticos que ahora quieren silenciar e invalidar el voto del pasado 3 de noviembre del 2020, les recuerdo que el mismo pueblo que los eligió a sus cargos electivos votó de manera abrumadora por la estadidad. Esos resultados no se pueden divorciar como si unos fueron buenos para elegirlos a ellos, pero no para elegir a otros.

El que el PPD quiera y pretenda borrar el resultado de la elección general es la mejor muestra de su intento de burlarse del pueblo para simplemente quedarse en sus posiciones. Quien se burla de la voluntad del pueblo no merece el respeto del electorado.

El Congreso ha celebrado dos vistas de estatus en los pasados once meses, esto es muestra inequívoca de que el estatus Sí está en issue en la capital federal y que el proceso legislativo federal está en pleno curso con opinión del Departamento de Justicia federal avalando el proyecto de admisión.

Puerto Rico está encaminado a la estadidad como lo hizo Alaska en el 1946 y Hawái en 1940 y su posterior acción en el Congreso, exactamente lo mismo que hace el proyecto HR1522 para Puerto Rico.

Si nuestros conciudadanos en Alaska y Hawái no se vencieron en esa búsqueda por la igualdad luego de sus referéndums locales, ¿por qué nosotros en Puerto Rico debemos hacerlo?

Si hay algo que el Congreso y el gobierno federal sí han ignorado son los inventos inconstitucionales para “desarrollar” el ELA. El HR2070 tiene graves fallas constitucionales, y no hay apoyo en el Congreso para el estatus territorial ni para propuestas inconstitucionales como el ELA desarrollado”, sentenció la comisionada en declaraciones escritas.