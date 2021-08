El PNP tiene que regresar a su raíz ideológica, dice Jennifer González

SAN JUAN (CyberNews) – Durante la celebración el viernes del 54 aniversario del Partido Nuevo Progresista (PNP), la vicepresidenta de la colectividad, Jenniffer González Colón le hizo un llamado los militantes y funcionarios electos para que recuerden que la razón de ser del partido es ideológica.

“Es evidente que, en la pasada elección, hubo mas estadistas que salieron a votar y no se identificaron necesariamente con el PNP. La estadidad sacó mas votos que cualquier partido político en Puerto Rico y sacó mas votos que cualquier partido político en Puerto Rico. Y eso es un mensaje claro que está enviando el pueblo de que tenemos que retomar el que el PNP sea el vehículo para lograr esa meta que es la estadidad”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Por eso hablo de retomar la base, la fundación. De lo que habló don Luis A. Ferré, de lo que hablaban los fundadores, de que esto era un partido ideológico que tiene que moverse en esa dirección. De que vale tener una alternancia de partidos políticos en Puerto Rico, si vas a seguir subyugando a los puertorriqueños a vivir en la miseria”, añadió.

Cuestionada sobre el por qué el PNP ha dejado a un lado su objetivo ideológico para buscar la alternancia en el gobierno con el Partido Popular Democrático (PPD), González Colón contestó que “yo no voy a mirar al pasado, en este 54 aniversario y viendo el resultado de la pasada elección, el pueblo le está dando un mandato claro al PNP diciéndole enfócate en la lucha por la estadidad, porque ese es el vehículo y el camino que une a los republicanos, demócratas y a los no afiliados. Tu tienes a muchas personas que se identifican como estadistas y muchos te dicen que no son penepés. Así que este partido tiene que hurgar en sus entrañas y estar hablando de igualdad, de estadidad”.

La comisionada residente expresó que como parte de ese esfuerzo de regresar el PNP a un partido ideológico se ha a reunido con estadistas para convencerlos de que se unan al partido azul. Como ejemplo, mencionó a Zayira Jordán Conde, excandidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana.

La actividad de aniversario del PNP contó con la participación de algunos de los fundadores de la colectividad como el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera y el doctor Hernán Padilla, entre otros.

La historia del Partido Nuevo Progresista comienza en el año 1962. Luego de que el entonces gobernador Roberto Sánchez Villela acordara celebrar un plebiscito para escoger entre el Estado Libre Asociado, la Estadidad y la Independencia. El presidente del Partido Estadista Republicano, Miguel Ángel García Méndez decidió no participar. No obstante, el entonces vicepresidente del Partido Estadista Republicano, Luis A. Ferré Aguayo se retiró de la postura de su colectividad y fundó Estadistas Unidos, para apoyar la estadidad en la consulta. En la votación, la estadidad sacó el 38 por ciento de los votos. A raíz del resultado, Ferré decide en el 1967 fundar el Partido Progresista Unido, que un año mas tarde se renombró Partido Nuevo Progresista.