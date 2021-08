En dudas servicios de salud

Por Griselle Vázquez Sevilla y Agencia EFE

DORADO — Ante numerosas quejas por escasez de materiales y limitados servicios en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado, la legisladora municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana, Yamira Colón, exigió investigar la situación.

A esos efectos, Colón presentó una resolución ante la Comisión de Salud y Bienestar Social de la Legislatura Municipal local para que se investigue e informe la situación actual en dicho centro de salud.

“Cualquier dilación en un tratamiento médico o la falta de atención inmediata podría ser determinante entre la vida y la muerte de un paciente,” indicó Colón.

“La ciudadanía doradeña ha visto un deterioro en los últimos años en los servicios que ofrece el CDT del municipio. Los residentes terminan por trasladarse a Bayamón o a Manatí para recibir servicios que el CDT de Dorado pudiera atender. Esto en muchas ocasiones empeora la condición de los pacientes por el tiempo que se toman en llegar a otros hospitales. En un municipio como Dorado, que cuenta con una situación económica saludable debido a sus recaudos, esta situación resulta inexcusable”, continuó Colón.

“MEDIAS VERDADES”

No obstante, las denuncias de la asambleísta del MVC fueron interpretadas como fuente de “frustración e indignación a causa de señalamientos” que oficiales del CDT tildaron de “falsas o de medias verdades.”

Los doctores Emilio Rivera, director operacional, y Luis González Bermúdez, director médico y CEO, a cargo durante 20 años de este centro, indicaron a EL EXPRESSO que la Corporación Dorado Community Health es una entidad privada que administra las facilidades del CDT de Dorado bajo el Departamento de Salud, agencia que los supervisa.

Ambos médicos aclararon que dicho centro de salud ha permanecido abierto todos los días, 24 horas, a pesar de la crisis energética tras el huracán María cuando montaron un hospital satélite frente a la sala de emergencia y se trabajó junto a un hospital móvil de manejo de emergencia.

Indicaron que, ahora con la pandemia, miles de personas han podido detectar el virus con pruebas, y luego han sido vacunadas.

“Dorado es de los pueblos cuyas cifras se establecen como de las mayores en vacunación. Y esto en gran medida ha sido posible por la cooperación del personal de la sala de emergencias. Creo que son las cosas que hay que exteriorizar”, aseveró por su parte el alcalde Carlos López Rivera.

Sobre la denuncia de Colón de escasez de materiales y servicios, el Dr. Rivera ripostó que este pasado lunes 2 de agosto “invitamos a la legisladora para que viniese a la institución, con la libertad de llegar y revisarlo todo: libros, archivos de medicamentos, facturas de compras y suplidos semanales al CDT, pero no contestó. O sea, es un deseo de hacer daño, políticamente. No entiendo por qué esa actitud. Lo que dice no es correcto o son medias verdades,” subrayó el Dr. Rivera.

Por su parte el Dr. González Bermúdez añadió: “No solo frustrante, sino que le decimos ven a ver, entra y abre los libros, habla con lo médicos. La hemos invitado, pero no se presenta”.

La denuncia de la legisladora sostiene que faltan equipos de Rayos X, suero e inventario de medicamentos, ausencia de médicos, suciedad y deterioro de las instalaciones, entre otros problemas.

EDIFICIO EN DETERIORO

Sobre la estructura, ambos directores afirmaron que la estructura se deterioró tras el paso del huracán María, pero las deficiencias ya fueron corregidas e incluso fue cambiado el sistema de aire acondicionado con fondos que asignó el Departamento de Salud y la Junta de Supervisión Fiscal. Pero, aceptaron que, como consecuencias de estas deficiencias estructurales, la máquina de Rayos X se quemó debido a “una filtración.”

Recalcaron que el CDT “nunca ha dejado de funcionar, aunque es un trabajo que se ha hecho con dificultad al no tener unas máquinas”, dijo el Dr. Rivera.

REACCIONA EL ALCALDE

Por su parte, el alcalde López Rivera resaltó el esfuerzo de este equipo de trabajo que entiende “ha dado la milla extra en servicios.”

Personalmente, afirmó el alcalde, para el servicio familiar de sus padres, quienes son de edad avanzada, de su núcleo familiar e incluso, el suyo propio, él visita la sala de emergencia de aquí para atenderse como cualquier otro ciudadano.

“Y el servicio que se recibe es de primera calidad dentro de las posibilidades de una sala de emergencia. Me consta que el personal no solo médico, sino enfermeros, el trato es de primer orden”, destacó. El municipio, aclaró, es un facilitador y colaborador voluntario.

“Ese tipo de señalamiento es irresponsable. Incluso, en toda organización puede haber algún tipo de necesidades y hay formas de canalizarlos y atenderlos. Y no tratar de usar un servicio tan sensitivo como es la salud para estar desanimando a la ciudadanía con una situaciones que no existen y que posiblemente lo que hay es un interés político partidista de tratar de hacer daño por mezquinos intereses”, expresó el mandatario municipal quien entiende que “estos señalamientos son tristes, indignantes e irresponsables.”