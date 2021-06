Por Gretchen J. Vidal Vega

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael (“Tatito”) Hernández Montañez está claro en que la educación es la mejor inversión que puede hacer el gobierno.

Con ese enfoque, está impulsando varias medidas legislativas que buscan transformar la manera en cómo el Estado utiliza los recursos del Departamento de Educación (DE), sin entrar en el ámbito académico del sistema.

“Si algo yo he aprendido en mi trayectoria, como estudiante, como hijo de una maestra, es que la llave del éxito es la educación. Ese activo que tu inviertes y estás preparando es lo único que rompe las barreras y las cadenas de la pobreza,” indicó el Representante del Distrito 11, que comprende Dorado, Vega Alta y Vega Baja.

Para el representante doradeño, la educación es “el centro de nuestras causas” y según indicó, su propósito es que el Departamento de Educación forme ciudadanos que “fomenten nuestra cultura, nuestras tradiciones, y que estén listos para producir para el país.”

Ante la crisis social que vive Puerto Rico, el presidente cameral adelantó que la Legislatura se dispone a aprobar el Proyecto de Ley 675 que crea un currículo de valores para que se fomente la sana convivencia y eduque sobre la intolerancia al discrimen, ya que aseguró, “la diversidad que hay en Puerto Rico socioeconómica, la más grande aquí es la de clase, que no tiene que ver con color, es bien marcada. Yo viví en parcela, y a uno le quieren poner un sello”, indicó Hernández.

HA SIDO DISCRIMINADO

“Yo toda mi vida he sido discriminado. De donde soy, donde estudié, por el color de mi piel. Hasta en mi partido, ese es el más duro. Cuando el discrimen viene de un puertorriqueño, porque sencillamente vengo de parcela, de urbanización, porque no tengo un apellido tal, es fuerte, en el mismo Partido Popular. Por eso siempre estoy claro de a quien represento, quien yo soy, I´m proud,” concluyó el representante que recuerda con mucho cariño a Don Manuel “Chichío” Canino quien lo “bautizó políticamente” en el 2006 como “Tatito” Hernández.

Una de las medidas que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y está ante la consideración del Senado, es el Proyecto de la Cámara 13 que crea el “Programa Integra: Escuelas Centros de la Comunidad, el cual tiene como propósito permitir que las instalaciones escolares públicas, puedan ser utilizadas por la comunidad luego de culminar el periodo escolar.

“Queremos que las escuelas estén abiertas,” quien en entrevista con EL EXPRESSO detalló cómo varias escuelas de Dorado tuvieron éxito con alianzas creadas con entidades sin fines de lucro que ofrecen servicio a estudiantes luego del periodo escolar.

Dicha legislación facilita el proceso de localización de estos programas que buscan dar herramientas y apoyar a los niños y jóvenes, luego de terminar el periodo académico.

Aunque reconoció su frustración para “bregar con el departamento” entiende que es necesario que Educación esté consciente de que la Asamblea Legislativa está creando política pública para maximizar el uso de los recursos existentes y que los pueda poner al servicio de la comunidad.

ESCUELAS A LOS MUNICIPIOS

Además, Hernández Montañez informó que está impulsando el Proyecto 823 que crea la “Ley para la municipalización y el mantenimiento de los planteles de Educación Pública”. Esta legislación busca transferir todas las escuelas a los municipios.

Adelantó que la Cámara está en proceso de reunirse con el secretario interino, Eliezer Ramos Parés, para informarle sobre estos proyectos legislativos y para que explique a los representantes cuál es el plan que tiene la agencia para utilizar los millones de dólares en fondos federales para reconstrucción que se han recibido, por concepto de los daños que sufrieron las escuelas a consecuencia de los huracanes Irma y María y los terremotos.

“La gente del Sur está bien molesta. El dinero está y ellos no saben cuál escuela van a arreglar y cuáles no. Eso está fuerte”, dijo Hernández Montañez, quien reiteró que trabajará con el funcionario que esté a cargo en el momento y en el caso de Ramos Parés, que no ha sido nominado en propiedad como Secretario de Educación, la percepción de trabajo que tiene es positiva.