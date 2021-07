UN CUATRO DE JULIO DIFERENTE

Explicó lo que significa a la luz de la efemérides los esfuerzos que se están haciendo en Surfside por ayudar a los sobrevivientes y las familias de las víctimas y los desaparecidos y agradeció a todos los que están participando en la operación.

«La Historia se está escribiendo aquí», dijo la alcaldesa en una intervención que emocionó a los otros participantes en la rueda de prensa según se pudo apreciar en sus rostros.

«El patriotismo no es solo lealtad al país, es lealtad los unos a los otros, a la comunidad a los que están necesitados (…) Al final del día (lo importante es que) nos teneos uno a los otros, dijo la alcaldesa al borde del llanto.

En MIami y Miami-Beach se han cancelado los tradicionales fuegos artificiales del 4 de julio en señal de duelo por las víctimas del derrumbe.

La demócrata Levine Cava, primera mujer que llega a la Alcaldía del condado en su historia, indicó que antes de la demolición se va a tratar de determinar si hay mascotas dentro de lo que queda del edificio y a ponerlas a salvo en caso de que las encuentren.

Algunos de los sobrevivientes han expresado su preocupación por los perros y gatos que tenían y no pudieron sacar con ellos cuando tuvieron que dejar a toda prisa el edificio en medio de la madrugada del 24 de junio, cuando toda el ala noreste se vino abajo en segundos por causas aún no determinadas.

Cincuenta y cinco apartamentos quedaron reducidos a escombros.

También indicó la alcaldesa que los objetos de valor y pertenencias consideradas importantes que quedaron en la parte del edificio aun en pie están guardados y serán entregados a sus propietarios o sus familiares.

IDENTIFICADOS LOS 24 CUERPOS HALLADOS

Las hasta ahora 24 víctimas mortales del derrumbe han sido identificadas. Una de las últimas es Graciela Cattarossi, una arentina de 48 y madre de una niña de 7 años cuyo cuerpo fue extraído de los escombros el jueves pasado.

El padre de la niña Stella Cattarossi es un bombero de la ciudad de Miami que ha estafo apoyando las tareas de búsqueda y rescate que se realizan desde hace once días.

Ente las víctimas y desaparecidos hay personas de muy diversas nacionalidades, como argentinos, cubanos, chilenos, colombianos, uruguayos y venezolanos, además de estadounidenses de origen puertorriqueño.

Levine Cava pidió a las personas que viven cerca de Champlain Towers South que no salgan de sus casas durante la demolición y cierren ventanas y puertas, además de tapar las entradas de aire.

Fotos: EFE

