El agente Zorn llevaba siete años de servicio en la Policía

Un perro policía falleció esta mañana en el estacionamiento de la Unidad Canina en el sector El Tuque de Ponce, se informó.

El oficial Elvin Rivera declaró que cuando se disponía a tomar su servicio diario se percató de que el can, identificado como el agente Zorn -placa 33991- especialista en armas de fuego no respondía a los comandos y no se podía levantar del suelo.

El perro, de la raza pastor alemán, formaba parte de los llamados K-9 de la División Canina de la Policía, tenía nueve años de edad y siete años de servicio en la agencia.