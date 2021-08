Garata cameral por salario mínimo

«Palo que nace dobla’o nunca su tronco endereza», dijo el presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, al dar su versión sobre la controversia con el también representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, a quien prohibió asistir de manera remota a un caucus.

Sus expresiones, realizadas en entrevista radial (WIAC-740), ocurren luego de que Ferrer Santiago lo criticara de no dejarlo participar en el caucus pese a varias solicitudes que hizo por vía de llamadas y correos electrónicos. En el caucus se discutiría el proyecto sobre el aumento al salario mínimo, del que Ferrer Santiago es autor.

El comité multisectorial que creó el gobernador Pedro Pierluisi para la implementación de un nuevo salario mínimo recomendó un aumento escalonado de $8.50 la hora a partir de enero próximo, seguido de otro aumento a $9.50 la hora en julio del 2023 hasta llegar a $10.50 en enero de 2025.

Entretanto, la versión de la Cámara ha producido enormes roces. Hernández Montañez dijo que el hecho de que Ferrer Santiago quedara fuera del caucus está relacionado a que le «faltó el respeto» al presidente Comisión Asuntos Laborales —que atiende la medida—, Domingo Torres García, aunque no explicó cómo le faltó el respeto.

Hernández Montañez dijo en la entrevista: «Esto comenzó con una medida de la autoría de Héctor Ferrer que era para crear una comisión que evaluaría el salario mínimo. Había otra medida, de dos compañeros más que trabajaban el salario mínimo, y cuando se aprueba la medida en el floor, se atiende una enmienda de un (miembro del) PNP y se fija una tasa. En este caso $8.50. Se acoge la enmienda y entonces se convierte en un híbrido la medida. El resultado final del Senado es que hay otra enmienda que es a $9.00. Fíjate que todas estas enmiendas no son de Ferrer. Nosotros estábamos a favor de los $9.00, pero la comisión ve un lenguaje que decía que iba a estar sujeto a la evaluación del comité y nadie quiso firmar. Ese aumento no tenía certeza porque si el comité decía que el mercado no lo aguantaba, no se daba.»

«Lamentablemente la inmadurez», agregó Hernández Montañez, quien también mencionó que Ferrer Santiago tiene «un tono no conciliador. Nadie comprende más allá del pataleo y el deseo de protagonismo,” agregó.

Ferrer Santiago, por su parte, recalcó en el mismo espacio radial que se le negó su espacio en el caucus. «El caucus empezaba a las 10:00 y no fue hasta las 10:22 que él me llamó. Me dijo que si yo participaba iba a revolcar el avispero.”

«Esto no se trata de protagonismo, se trata de adelantar una causa justa para los trabajadores del país», respondió también Ferrer Santiago.