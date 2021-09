Georgie Navarro presenta legislación que penalizaría el discrimen por embarazo en el deporte

SAN JUAN (CyberNews) – El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, presentó un proyecto de ley para prohibir el discrimen por razón de embarazo en el deporte, esto luego de que ayer, lunes, trascendiera que la Federación Puertorriqueña de Voleibol no le permitió a las Sanjuaneras la sustitución de su refuerzo, Destinee Hooker, quien enfrenta un embarazo de alto riesgo.

“La legislación específicamente prohíbe que los equipos incluyan cláusulas contractuales que penalicen a una atleta por estar embarazada. Además, provee para que un equipo pueda sustituir la atleta embarazada cuando exista una recomendación de un ginecólogo-obstetra y dicha sustitución propenda al mejor cuidado, salud e integridad física de la atleta embarazada”, dijo en declaraciones escritas.

“Es inconcebible que una organización deportiva no pueda reconocer y demostrar deferencia con una atleta embarazada. La mujer no puede cambiar la realidad que de son ellas las capacitadas fisiológicamente para traer un niño al mundo. Por tanto, no podemos penalizar a una atleta con su salario por quedar embarazada”, afirmó.

El legislador añadió que a la atleta que deba ser sustituida se le pagará un 100% por ciento de la base de su salario y recibirá los beneficios médicos hasta el final de la temporada.

La petición de sustituir a Hooker como refuerzo de las Sanjuaneras fue denegada por el director del torneo José Picky Servera al argumentar que los motivos de la petición de sustitución no están contemplados en la sección del reglamento. El pasado sábado se celebraría el primer partido de la serie final, sin embargo, la Federación declaró campeonas de la temporada 2021 del Voleibol Superior a las Criollas de Caguas luego que las Sanjuaneras no se presentaran.