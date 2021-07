LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia designó el lunes, al licenciado Omar Marrero Díaz como secretario de Estado donde además, permanecerá al frente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico hasta que culmine el proceso de reestructuración de la deuda.

“Él va a mantener los dos cargos en los que se reestructura la deuda pública del gobierno. El proceso de reestructuración esperamos que culmine para finales de año. Pudiera haber un proceso de apelación en los tribunales después de eso, pero ciertamente ya todo debe estar finiquitado o terminado para mediados del año que viene. Ahora, la reestructuración como tal, ya el Plan de Ajuste está sometido ante el tribunal (federal), eso se está dilucidando y para final de este año debemos tener un plan confirmado por el tribunal federal”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

En cuanto al proceso que deberá suceder en la Legislatura ante el proceso de confirmación del designado secretario de Estado, Pierluisi Urrutia dijo que ya se le notificó a ambos cuerpos legislativos y espera que se evalúe a Marrero en sus méritos.

“Se le notificó esta designación al presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) en el día de hoy. Entonces, en el caso del presidente de la Cámara, como está fuera de Puerto Rico, se le notificó a su principal asesor, el licenciado Hernández. Están debidamente notificados y el proceso ahora comienza”, sostuvo el mandatario.

En cuanto al proceso de confirmación que enfrentará Marrero Díaz, el gobernador sostuvo que no debe haber otra consideración, tal y como ocurrió con la designación de Larry Seilhamer Rodríguez.

“En un proceso de confirmación no debe caber otra consideración. Es meramente la persona está cualificada, si o no. Y esa va a ser mi posición ahora y siempre. En el caso del licenciado Seilhamer lo que sucedió es que en un momento dado a mí me informaron que en el caucus de la mayoría en la Cámara, algunos querían atar ese asunto al Código Electoral. Y mi reacción fue que yo no tenía ningún problema con atender ese asunto con premura, designé a Edwin Mundo para que me representara en el proceso, pero ya sabemos lo que ha sucedido, eso se complicó todo. Todavía es la hora que no se sabe mas bien el estatus que está de ese asunto”, expuso.

“Siempre he dicho que cualquier enmienda que se le quiera hacer al Código Electoral que esté debidamente justificada va a tener mi apoyo”, añadió.

Por su parte, Marrero Díaz dijo: “Como en todas las agencias que he tenido el placer de dirigir, normalmente una de las acciones que hago al llegar a una agencia me siento con el grupo, el equipo de trabajo que está trabajando, verificamos el plan de trabajo que está delineado. Hago una salvedad, el Departamento de Estado tiene a muchos profesionales que han estado trabajando y no han parado y todo ha estado funcionando”.