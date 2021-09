Gobernador dice que alegato de comisionada residente sobre la AEE tenía información errónea

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que la información vertida por la comisionada residente Jennifer González Colón sobre la supuesta inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en someter información que le allegara a fondos aprobados para atender asuntos de generación energética no es correcta.

“Aparentemente no le dieron la información correcta a la comisionada residente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia dio los detalles de los proyectos que la autoridad de energía eléctrica sometió para que el negociado de energía los apruebe. Estos son: 107 proyectos sometidos por la AEE/LUMA para un total de 4.407.32 millones de dólares: 65 proyectos, 1,240.77 millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 8 de junio de 2021; 28 proyectos 1,789.58 mil millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 20 de agosto de 2021; 14 proyectos, 1,376.97 mil millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 8 de septiembre de 2021. Esto significa que ya se comenzó la ingeniería y arquitectura de estos 107 proyectos. Estos proyectos son de transmisión y distribución, generación, represas y edificios. El total de proyectos suma unos 1,910 millones de dólares. Ya estos 74 provectos fueron aprobados por el Negociado de Energía y están en etapa de ingeniería y arquitectura. Se espera que, para antes del fin del 2021, FEMA haya aprobado una cantidad sustancial de SOW (por menos 65 proyectos).

González Colón condenó la “desafortunada” ausencia de la Autoridad de Energía Eléctrica a una reunión en conjunto con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para actualizar el estatus de los procedimientos para el desembolso y uso de fondos federales para reparar las plantas generatrices, a cuatro años del paso de los huracanes Irma y María.

“Se le pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica entregar su información, esa fecha venció en agosto 30 y todavía no han sometido su información. Así que eso habla de cuan poco comprometido pudiera estar la Autoridad de Energía Eléctrica en hacer que las cosas pasen. Yo creo que todos están de acuerdo en que esta reunión era necesaria, esto me ayuda a mi de cara a la vista del 6 de octubre a saber en dónde estamos. El componente privado está funcionando a capacidad. Es desafortunado que la Autoridad de Energía Eléctrica no haya llegado, aunque los citamos y confirmaron su participación”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Yo creo que hay bastantes planes para mejorar. Yo quiero decirles que planteo que quiero que esa comunicación se dé, a que no siga cada cual, por su lado, me preocupa que la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA Energy y los P3 estén en comunicación distinta y no necesariamente sabiendo que tienen que someter los planes a FEMA para obtener el desembolso de esos fondos. Lo que a mí me preocupa es que de los 9,600 millones de dólares asignados se ha utilizado cero al día de hoy”, añadió.

Explicó que hasta el presente, la AEE no ha sometido los documentos a FEMA, quien se encargaría de aprobar esa documentación y ordenar el desembolso de los 9,600 millones de dólares.

“Lo mismo ocurre con los fondos CDBG-DR para reconstrucción para la fase energética, todavía no ha habido desembolso alguno porque la AEE no ha sometido la información a Vivienda federal”, denunció la comisionada residente.

González Colón mencionó que el próximo 6 de octubre, tanto la AEE como otras entidades tendrán que acudir al Congreso para contestar el por qué no se ha realizado el desembolso de fondos federales y el estatus del proceso de reconstrucción, entre otros.

La comisionada invitó a la reunión al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, con quien ya había discutido la necesidad de sentar en la misma mesa a todas las partes para identificar posibles lagunas de comunicación entre los entes. La congresista también dialogó en la Fortaleza antes de la reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, sobre los planes que está llevando el gobierno central para estabilizar el servicio.

A pesar de que la Autoridad de Energía Eléctrica había confirmado su asistencia, se excusaron luego de haber comenzado la reunión; se invitó al director de la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas (o P3) y al director de COR3, pero ambos se excusaron. El Puerto Rico Energy Recovery Team del Departamento de Energía federal mostró interés en la reunión, pero no pudieron cambiar compromisos previos, pero la comisionada ha estado en comunicación con ellos y pronto sostendrán una reunión al respecto.

En la reunión, que duró aproximadamente unas tres (3) horas, se logró:

Establecer un diálogo inicial entre la mayoría de todo el componente energético en Puerto Rico, incluyendo Luma, Eco-Electrica, y AES que son el administrador de la transmisión y distribución de la energía producida y dos de los productores de energía;

Recibir una actualización de agencias federales, como FEMA, sobre el estatus de los fondos que hemos asegurado para la reconstrucción de la red eléctrica; fiscalizar el uso de los $9.6 billones a través de FEMA y $1.9 billones CDBG-DR para asuntos energéticos;

Entender mejor porque están sucediendo los apagones selectivos y como están coordinando entre todas las partes los apagones y mantenimientos al sistema, aun con la ausencia de la AEE, tenemos una idea del estatus de la red y los planes;

Identificar áreas donde hay mucho que hacer todavía y como se pretenden atender y;

Tener una mejor idea por parte de los diversos componentes sobre el tiempo que van a tomar mantenimientos y mejoras a la generación y red, así como para el uso de fondos ya asignados.

En la reunión estuvieron presentes José Baquero, coordinador federal de recuperación en Puerto Rico bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA); Wayne Stensby, presidente y CEO de LUMA; del Negociado de Energía de Puerto Rico estuvieron Edison Avilés Deliz, presidente, Marialma Alfau Alemán directora ejecutiva y los asociados Lilliam Mateo Santos, Sylvia Ugarte Araujo, Ángel Rivera De la Cruz y Ferdinand Ramos Soegaard; Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Jesús Bolinaga y Bernard DaSantos de AES Puerto Rico; Carlos A. Reyes, presidente y gerente general de EcoElectrica; Jake Suski, director de gerencia de la división Zero y oficial de Asuntos Públicos Globales, Brannen Mcelmurray director de gerencia y Jefe de Desarrollo de NewFortress Energy y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

En la reunión, las partes expresaron su satisfacción y disposición a continuar con la discusión que se dio a acabo. La empresa NewFortress Energy, agradeció a la comisionada por convocar la mesa redonda y expresó que en efecto había una necesidad de que las partes se hablaran y para llegar a un acuerdo para mejorar el sistema.

“Agradezco a todas las entidades y sus representantes que asistieron a esta urgente reunión y demostraron apertura al diálogo entre sí, y en buscar soluciones y proveerle información y respuestas a nuestro pueblo que está cansado de no contar con un sistema eléctrico estable, que al día de hoy sabemos no se ha logrado que sea redundante y resiliente. Esta reunión me ayuda a mí a establecer los puntos a defender en el Congreso, de cara a la vista el próximo 6 de octubre del Comité de Recursos Naturales de la Cámara sobre la AEE y el sistema energético de la Isla” expresó González Colón.

“Pudimos confirmar que el componente privado de generación está funcionando a capacidad. Es desafortunado que la AEE no haya llegado, aunque los citamos y confirmaron su participación, porque teníamos preguntas sobre la capacidad de generación de sus plantas y las oportunidades y planes de aumentarla, especialmente transicionando a otras fuentes de energía más limpias y costó efectivas tales como el LNG. Además de entender el plan de mantenimiento que están llevando a cabo y como lo están coordinando con las demás entidades. Pero los estaremos citando a una próxima reunión, al igual que están citados para la vista del próximo 6 de octubre,” concluyó la comisionada residente.