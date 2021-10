Gobernador insiste en la necesidad de ceder posturas para lograr el PAD

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el lunes en la necesidad de que todos los involucrados en viabilizar el Plan de Ajuste de la Deuda cedan en sus posturas.

“Es importante resaltar que el proceso legislativo no ha terminado y que el honorable tribunal y la Junta deben conceder el tiempo adicional que la Asamblea Legislativa necesita para aprobar el proyecto de ley que viabiliza la emisión de los nuevos bonos reestructurados, pues seguimos trabajando con la confianza de que podemos lograrlo. Es necesario dejar atrás las posiciones inamovibles, ya que nuestro pueblo merece que lleguemos a un consenso que permita de una vez y por todas lograr el fin de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Pierluisi Urrutia y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometieron su moción informativa ante el Tribunal Federal en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en la que reiteran el compromiso de esta administración con la responsabilidad fiscal y la reestructuración de la deuda pública de una manera justa y sostenible.

“He sido firme en que es esencial proteger a los pensionados porque ya han sufrido recortes y cualquier reducción adicional es innecesaria, tanto por razones fiscales como de equidad. Aplaudo el que finalmente la Junta de Supervisión accedió a eliminar la reducción del beneficio mensual, lo que nos ha acercado significativamente a lograr para el pueblo de Puerto Rico un acuerdo de ajuste de deuda que se pueda confirmar”, sostuvo el gobernador.

En el escrito, el gobierno insistió en que apoya los términos económicos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), el cual “contempla concesiones significativas por parte de los bonistas y una reducción de la deuda del Gobierno por 80 por ciento, eliminando más de 25 mil millones de dólares en deuda”. También resalta “que la oportunidad de lograr esta histórica reestructuración de la deuda no se puede dejar pasar”, mientras se reserva sus derechos de objetar el PAD si la legislación necesaria no es aprobada y los pensionados no están protegidos adecuadamente.

La moción lee: “El gobernador cree firmemente en que es momento de finalizar el caso de Título III del Gobierno de Puerto Rico sin atrasos adicionales. Sin embargo, entretanto, el proceso legislativo debe ser respetado y todas las partes deben abstenerse de fijar posiciones arbitrarias y trabajar unidos para abrir el camino a la legislación que autorice la emisión de los nuevos GOs (bonos de obligaciones generales) y CVIs (instrumentos de valor contingente), mientras se permite que el proceso de confirmación siga adelante”.

En el escrito, el gobierno hace un recuento sobre el proceso que ha tomado la legislación, el cual se visto paralizado desde la semana pasada por falta de votos en el Senado de Puerto Rico. Asimismo, detalla que los legisladores y el gobierno acordaron incluir ciertas enmiendas al proyecto que lograrán que el mismo sea aprobado en ambos cuerpos legislativos de forma bipartita.

Los portavoces de la Junta Fiscal insistieron en que el Proyecto de la Cámara 1003 tiene que ser aprobado por el Senado sin enmiendas.