Gobernador le exige a la Junta que se allane a enmiendas del Senado a Proyecto 1003

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia les dijo el jueves a los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), que se allanen a las enmiendas sometidas por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado al Proyecto de la Cámara 1003.

“La democracia funciona a base de los votos y hay que respetar a los legisladores y las legisladoras. Y si hay que cambiar el lenguaje un tanto, para que se sientan cómodos en su conciencia a favor, pues se va a cambiar. Y. tienen que dejar el protagonismo a un lado. Aquí todos, incluyendo a la Junta, tienen que ceder en lo que se tenga que ceder para que se apruebe el mecanismo de reestructuración de estos bonos y podamos dejar esta quiebra atrás”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“La Junta tiene que, cuando llegue su momento, si tiene algún cambio a la medida pues que lo piense dos veces antes de ponerse a objetarla porque esto no es fácil”, añadió.

El presidente de la JCF, David Skeel, pidió al Senado a que apruebe el Proyecto de la Cámara 1003, sin embargo, no se expresó ante las propuestas enmiendas al proyecto.

“La Junta de Control Fiscal procura que el Senado apruebe la legislación que permita la emisión de los nuevos bonos como parte del séptimo plan de ajuste enmendado. El riesgo para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico seguirá sumido en la sombra de la bancarrota, sofocando su habilidad para crecer y atraer inversión. Además, las pensiones no se podrán proteger y el plan no se podrá enmendar para incluir la ayuda a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. Si no se aprueba el Proyecto de la Cámara 1003 en o antes de las 2:00 de la tarde del viernes, la Junta de Control Fiscal se verá obligada a pedir posposición de la vista de confirmación ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Como resultado, Puerto Rico se quedará en la bancarrota bajo el yugo insostenible de la deuda que cargarán en sus hombros los puertorriqueños en amenaza a su progreso económico”, expuso el presidente de la JCF, David Skeel en declaraciones escritas.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que si incluyen tres enmiendas al Proyecto de la Cámara 1003 podrá tener los votos para ser aprobado.

“Nos reunimos el resto de la delegación con el gobernador y el secretario de Estado y el componente de asesores legislativos del gobernador y tuvimos una reunión que, a mi juicio fue positiva. El gobernador nos mostró sus preocupaciones, nosotros le expresamos las nuestras”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa.

“Dicho de la manera más sencilla, la inmensa mayoría de los compañeros de la delegación, sin imponer reglas de caucus, no se está poniendo porque nunca lo hemos hecho, votaría a favor si se incluyen tres enmiendas: uno, las disposiciones que establecen que, de ordenarse o procederse con algún recorte, la ley quedará sin vigencia. Eso evita que haya recortes a las pensiones; se elimina una parte que habla sobre congelaciones futuras, se elimina esa parte; y se incluye la cláusula de separabilidad”, añadió.

Se refiere que si un tribunal invalida alguna de estas disposiciones, las demás quedan en vigor. “Si declaran (inconstitucional) una en particular, la ley queda sin vigencia”, sostuvo. “De esa manera ellos no tendrían discreción para buscar algún subterfugio”, añadió.

“El gobernador coincidió con nosotros y vamos a hablar con el presidente del Senado para expresárselo”, dijo Rivera Schatz.

Aseguró que José Luis Dalmau tienen a cinco senadores del Partido Popular que votarían en contra del Proyecto 1003.

“Si se logra eso habría los votos, si no, entonces habría que seguir dialogando hasta que se encuentre una alternativa”, finalizó.