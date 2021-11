Gobernador retira 36 nombramientos no considerados por la Legislatura

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informó en la noche del martes- último dia de la sesión ordinaria- que va a retirar y renominar varios de los nombramientos que no fueron considerados en el Senado y la Cámara de Representantes.

“Lamento que haya pasado casi un año y la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado no actuara sobre 36 nombramientos mientras que la Cámara de Representantes tampoco atendió dos nombramientos de importancia. Siempre que he realizado nombramientos, he presentado candidatos con la capacidad y los conocimientos para ocupar el cargo al que les designo. Es por esto que estoy retirando los nombramientos que no fueron atendidos y como ya había adelantado estaré haciendo renominaciones en la gran mayoría de los casos, y los anunciaré en su momento. Que quede claro, siempre procuraré por la continuidad y la sana administración del Gobierno”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Los nombramientos retirados fueron el de Enrique Volkers Nin, Principal Ejecutivo de lnnovación e Informática y Director Ejecutivo del Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS); Mariano Mier Romeu, Comisionado de Seguros de Puerto Rico y el juez Jorge Díaz Reverón, que buscaba una plaza en ascenso al Tribunal de Apelaciones. De ser renominados, sería la tercera ocasión en que el gobernador intenta que el Senado de consentimiento a sus designaciones.

En la lista hay jueces para plazas en ascenso, fiscales, procuradores y miembros de juntas de directores entre otros.

Nombramientos retirados 16 de noviembre de 2021

2nda Sesión Ordinaria

1. Lcdo. Mariano Mier Romeu Comisionado de Seguros de Puerto Rico

2. Hon. José Johel Monge Gómez Juez del Tribunal de Apelaciones, para un ascenso

3. Hon. Juan Carlos Negrón Rodríguez Juez del Tribunal de Apelaciones, para un ascenso

4. Hon. Jorge Luis Díaz Reverón Juez del Tribunal de Apelaciones, para un ascenso

5. Hon. Camille Rivera Pérez Juez del Tribunal de Apelaciones, para un ascenso

6. Sr. Manuel Hidalgo Rivera Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico

7. Ing. José Díaz Díaz Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico

8. Sr. Julio Lassus Ruiz Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico

9. Sra. Rebecca Rivera Torres Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico

10. Sra. Mercemar Rodríguez Santiago Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico

11. Dr. Natalio Debs Elías Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

12. Sr. Enrique Volckers Nin Principal Ejecutivo de lnnovación e Informática y Director Ejecutivo del Puerto Rico Innovation & Technology Service

13. Lcdo. Alejandro Camporreale Mundo Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

14. Sr. Miguel A. Vivaldi Oliver Miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables.

15. Dr. Roberto Velázquez Torres Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

16. Dr. José F. Forina Alfonso Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

17. Lcda. Melba Lizete López Ramos Fiscal Auxiliar I

18. Ing. Manuel A. Laboy Rivera Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad

del Distrito del Centro de Convenciones

19. Lcdo. Henry Menéndez Garced Juez Superior

20. Lcdo. Tomás E. Báez Collazo Juez Superior

21. Juan Antonio Hernández Cruz Fiscal Auxiliar I

22. Hon. Ricardo E. Marrero Guerrero Juez del Tribunal de Apelaciones

23. Hon. Santos Ramos Lugo Juez Superior del Tribunal de Primera lnstancia, para un nuevo término

24. Lcdo. Roberto Juan Capestany Quiñones Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia

25. Lcda. Vanessa Z. Rozo Ortega Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia

26. Lcda. Ivelisse Maldonado Muñoz Procuradora de Asuntos de Menores

27. Lcda. Jessika I. Correa González Fiscal Auxiliar II, para un ascenso

28. Lcda. Johan M. Rosa Rodríguez Fiscal Auxiliar II

29. Lcda. Leonor M. Aguilar Guerrero Registradora de la Propiedad

30. Lcda. Wanda l. Casiano Sosa Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia

31. Lcda. Katarina Stipec -Rubio Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia

32. Lcda. Yolanda Morales Ramos ascenso a Fiscal Auxiliar IV

33. Sr. Víctor Merced Amalbert Director Ejecutivo de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña

34. Sr. Leslie J. Adames López Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

35. Sra. Carola Ballester Descartes Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

36. Lcdo. Hiram Pagani Diaz Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico