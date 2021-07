Guanica PR 25 julio 1898

Historia de Borinquen:

22 de julio de 1898 – Un convoy de nueve transportes con 3,300 tropas, escoltados por el USS Massachusetts, zarpa hacia Puerto Rico desde Guantánamo, Cuba. Las tropas de tierra eran comandadas por el general Nelson Appleton Miles. El convoy llegó en la noche del 24 de julio al sur de Borikén con intenciones de atacar y tomar Ponce, pero el general Miles decide no hacer frente al enemigo y desembarca por la bahía de Guánica en la mañana del 25 de julio de 1898.

El 23 de julio los generales John R. Brooke y Peter Hains salen del puerto de Norfolk, Virginia, con 4,000 tropas llegando en 7 navíos de guerra a Arroyo, Puerto Rico el 31 de julio, tomando el pueblo de Arroyo sin haber resistencia.

El gobernador español, el general Manuel Macías Casado, fue bien flojo en proteger las costas, donde debió tener puestos de vigilancia. En Guánica no había. Los españoles siempre pensaron que una invasión a Puerto Rico sería por el norte y cerca a San Juan, como siempre había ocurrido con ingleses y holandeses. Pues el gringo se le metió por el sur de Puerto Rico. Las tropas españolas eran 11,000 más los Voluntarios boricuas, cerca de 7,000 tropas más… Pudieron haber detenido la invasión yanqui, pero el 80% de las tropas estaban en el norte de Puerto Rico y el gobernador, Manuel Macías Casado, no hizo caso a los telegramas llegado desde Ponce donde se le decía de la invasión de tropas estadounidenses. Solo cuando Ponce fue tomada y capturada fue que el gobernador Macías Casado envió batallones a Coamo y Cayey para detener al enemigo.

Foto: El USS Massachusetts fue el barco de guerra estadounidense de mayor poder en entrar a Guanica el 25 de julio de 1898.