Juez Cuevas Ramos dice dejará en suspenso arresto de Wayne Stensby

SAN JUAN (CyberNews) – El juez Anthony Cuevas Ramos dijo el miércoles, durante una Vista Urgente a los abogados de LUMA Energy, que, tras ordenar el arresto del principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, la empresa no cumpliría su orden de entregar los documentos solicitados por la Cámara de Representantes.

“Si no hubiese ordenado el arresto de Wayne Stensby, no producían los documentos”, dijo el juez Cuevas Ramos durante la Vista Urgente donde participan abogados de la Cámara de Representantes, LUMA Energy, y la representación legal de Stensby, el abogado José Andrew Fuentes.

Ante ello, el juez mencionó que dejará “en suspenso” la orden de arresto contra el CEO de LUMA Energy. Sin embargo, señaló que mantendrá su vigencia.

Sobre la producción de los documentos faltantes, la representación de LUMA Energy sostiene sobre unos mensajes de texto de un teléfono celular, que utilizaba Stensby en otra compañía, no tienes mecanismos para dar con ese requerimiento, lo que el juez Cuevas Ramos dijo que pudieron obtener la información directamente con la compañía proveedora de ese celular en cuestión.

Cuevas Ramos fue enfático en calificar el proceso de entrega de los documentos por parte de LUMA Energy como “un proceso cuenta a gotas”.

El licenciado Andrew Fuentes solicitó en reiteradas ocasiones que se “deje sin efecto” la orden de arresto contra Stensby. “Él ha cumplido con la entrega de documentos”, señaló. “Se debe dejar sin efecto.No se cumple con ningún interés reparador a la dignidad del tribunal cumpliendo esa orden”, reclamó el abogado. “El arresto es el método más severo”, añadió a su solicitud.

Por su parte, el juez decidió mantener en suspenso la orden de arresto y mantuvo vigente dicha orden hasta que se certifique la entrega de todos los documentos.

“Si esperaron para entregar todos esos documentos, como diríamos verdad, de un zopetazo, ¿cómo puede la parte demandante estar en condiciones de evaluar que el requerimiento se cumplió en su totalidad? Entregar unas cajas llenas de papeles o información en un pendrive o información en un disco duro, sin tener la posibilidad de analizar, de ver los documentos de que se entregó lo que solicitó no es cumplir. Eso no podemos darlo como cumplido”, dijo Cuevas Ramos.

“Mucho hago de dejar en suspenso la orden de arresto y no ordenar que se diligencia, se arreste y se ingrese hasta que se coteja que, en efecto, se ha cumplido. Pero, decirme que la deje sin efecto porque más adelante puedo hacer lo mismo, siento que es lo mismo que ha pasado, seguir atrasando y atrasando y atrasando la entrega. Los compañeros han funcionado muy bien reuniéndose”, añadió.

“Pedirme ahora que la deje sin efecto la orden de arresto, no. La voy a dejar en suspenso y los señores alguaciles que regresen. Se deja en suspenso hasta el lunes hasta las cinco de la tarde para presentar escrito la moción en conjunto informando que, en efecto, ese inciso que quedaba pendiente, el Requerimiento 12 del 15 de marzo, ya con eso quedó cumplido en su totalidad. Porque de acuerdo a la moción en conjunto eso es lo que quedaba”, señaló el juez.

Durante la vista, el juez expresó que “muy en pocas ocasiones he tenido que recurrir para vindicar la autoridad del tribunal a un desacato civil. Cuando llego a ese punto es que, no es que se me haya acabado la paciencia o que se me haya agotado, pero pienso que es el único remedio o recurso que tengo disponible para incitar a las personas a cumplir”.

“Yo voy a estar pendiente, y si tengo que citar a una vista para ponerle los puntos sobre las íes, lo voy a hacer”, dijo Cuevas Ramos.

Así las cosas, Cuevas Ramos ordenó a las partes, que tendrán hasta el lunes, a las 5:00 de la tarde, para que expongan mediante una moción conjunta, si se cumplió con la entrega de los documentos requeridos y si en efecto los documentos entregados cumplen con los requerimientos.