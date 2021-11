Junta de Planificación anuncia oportunidad de empleo para planificadores profesionales

SAN JUAN (CyberNews) – La Junta de Planificación (JP) emitió este martes, una amplia convocatoria con el fin de reclutar profesionales especializados para la implementación del proyecto Code Enforcement, una iniciativa financiada con fondos federales que busca atender el problema de la construcción informal —que en gran medida incidió en la magnitud de daños y pérdidas materiales registradas en el 2017 con los huracanes Irma y María y en el 2020 con los terremotos— y así ayudar a propietarios a llevar sus estructuras a cumplimiento con los reglamentos y códigos de construcción.

“En la JP somos muy conscientes del problema generalizado que ha generado la construcción informal en la Isla. Durante los últimos años se ha trabajado sin pausa en la planificación necesaria para poder implementar un proyecto de esta magnitud. El principal enfoque de Code Enforcement es concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios que trae construir en cumplimiento. Necesitamos orientar a los ciudadanos sobre los códigos y reglamentos y coordinar los mecanismos de asistencia para que puedan llevar sus propiedades a cumplimiento”, explicó el presidente designado de la agencia, Manuel Hidalgo en declaraciones escritas.

Explicó que el esfuerzo incluye el reclutamiento de profesionales especializados tales como planificadores, analistas de planificación, auxiliares de analistas de planificación, arquitectos, auxiliares de agrimensores, planificadores ambientales, arquitectos paisajistas, ingenieros en entrenamiento y licenciados, especialistas de permisos y oficiales examinadores.

Estos profesionales se sumarán a la plantilla de 135 nuevos inspectores reclutados hasta el momento y 63 profesionales de distintas disciplinas que también han sido contratados para este proyecto. Los interesados pueden enviar su curriculum vitae mediante la plataforma disponible en el portal www.construyeseguro.pr.gov.

La contratación de personal experto en planificación tiene el doble propósito de brindar asistencia adicional a los municipios con sus Oficinas de Ordenación Territorial para apoyarlos en la actualización y el desarrollo de sus planes territoriales. Esta es una herramienta de planeación crítica para todos los ayuntamientos que contempla objetivos, metas, programas, políticas y estrategias para orientar su desarrollo urbano, económico, ambiental y social.

Después de que la isla experimentara los estragos de María, la Junta de Planificación gestionó y recibió una subvención del Programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos de FEMA. La agencia federal otorgó 144 millones de dólares a la Junta para que liderara una abarcadora iniciativa que incluye la asignación de fondos para la creación de nuevas bases de datos interagenciales y el mejoramiento de las ya existentes para facilitar la respuesta ante emergencias. Además, incluye fondos para la contratación de inspectores que visitarán residencias y comercios para orientar a los propietarios. La subvención también contempla fondos y recursos para desarrollar e implementar una campaña educativa sobre cómo construir en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables para contar con estructuras resilientes.

Otra partida de la subvención asigna fondos para la creación de un banco digital de profesionales, cuya experiencia es clave en los procesos de planificación, construcción y permisos. Asimismo, la subvención asigna fondos para el manejo de aspectos legales de la implementación del proyecto.

Code Enforcement incluirá la inspección de estructuras a nivel Isla y la puesta en marcha de una campaña educativa.

Este proyecto se suma a otros que están en implementación en este momento y que son parte del plan de reconstrucción de la Isla, de su infraestructura y de su preparación para resistir adecuadamente al escenario multirriesgo que se enfrenta a nivel local. Por eso, el funcionario resaltó que contar con profesionales altamente calificados para la ejecución de esta abarcadora iniciativa es crucial para la agencia.

“Tenemos el enorme desafío de educar, facilitar y asistir al ciudadano en su entendimiento del valor de la resiliencia en las circunstancias actuales. Esto involucra producir, no solo un cambio en nuestro paisaje físico, sino también cultural. Necesitamos un equipo y esfuerzo multidisciplinario para lograrlo”, añadió Hidalgo. Además, el planificador indicó que, a través de la historia, en la Isla se había ignorado la proliferación de construcción de residencias y comercios que no cumplen con los códigos y la reglamentación, lo que incidió en la extensión del impacto que tuvo el huracán, puesto que muchas de las estructuras no contaban con las condiciones de construcción adecuadas para resistir el evento atmosférico.

“Tener estructuras que cumplan con los códigos de construcción y la reglamentación vigente es encaminarnos a lograr la resiliencia necesaria para proteger vida y propiedad ante cualquier evento natural. De hecho, esto puede hacer la diferencia en comparación con un evento natural que nos produce daños pero que no cobra vidas ni paraliza por completo nuestra economía. Esto es parte esencial de la preparación para el futuro, es indispensable para evitar que un evento atmosférico se convierta en una catástrofe”, abundó Hidalgo. Igualmente, el funcionario aclaró que la planificación de este proyecto involucra el trabajo coordinado de otras agencias que tienen recursos afines a este esfuerzo ya sea prestando asistencia técnica o económica a los ciudadanos, así como entidades del sector privado y sin fines de lucro. Enfatizó que la agencia se encuentra “en la fase crítica de su planificación” pero que espera entrar en las primeras etapas de ejecución del proyecto durante este mismo año.

“Los miembros de la Junta reconocemos el desafío que representa llevar las estructuras de la Isla a cumplimiento. Por eso queremos que el proyecto se ejecute de manera sensible y convertirnos en un facilitador de un cambio cultural con respecto a la valoración que tienen los ciudadanos de sus preparativos y la importancia de la resiliencia física de cara al futuro. El esfuerzo de reconstrucción de la Isla nos involucra a todos”, concluyó Hidalgo.