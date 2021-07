SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, junto a la secretaria de la Familia y presidenta del Comité PARE, Carmen Ana González -Magaz, anunciaron el martes, el lanzamiento de la campaña educativa denominada “El Momento del PARE”.

“Desde que establecí como política pública la emergencia por violencia doméstica, el Comité PARE, bajo el liderazgo de la secretaria de la Familia, la oficial de cumplimiento, la fiscal Ileana Espada y los miembros de todos los subcomités, han trabajado fuertemente en todos los frentes necesarios para erradicar este mal social. He sido claro en que esta es una prioridad para mí y para mi administración, y por eso me siento sumamente satisfecho con los trabajos adelantados estos pasados seis meses y por el anuncio del lanzamiento de la campaña educativa ‘El Momento del PARE’, que nos enseña que todos somos responsables en esta lucha. Que todos tenemos que mirarnos internamente y asegurar que no somos parte del problema, y sí de la solución. Exhorto a todos los puertorriqueños a que nos unamos y trabajemos juntos para un Puerto Rico de respeto a la vida y a la dignidad humana. Estoy convencido de que juntos podemos lograrlo”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

El Comité PARE cuenta con 19 integrantes representantes de agencias gubernamentales, organizaciones de servicio directo con experiencia en combatir violencia de género, una oficial de cumplimiento, su directora ejecutiva, la academia y medios de comunicación quienes, desde cada área aportan con su peritaje hacia una meta en común: la erradicación de la violencia de género en Puerto Rico.

La oficial de cumplimiento del Comité explicó que los pasados meses “han sido de arduo trabajo, retos, dedicación, pero, sobre todo, una visión conjunta enmarcada en el respeto, diversidad, apoyo y colaboración de personas expertas de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, que encaminan una transformación para tomar acciones contundentes dirigidas a la educación, prevención y erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones”.

La Campaña “El Momento del PARE, establece la responsabilidad de identificar el momento preciso, impactante y determinante donde la persona se da cuenta de que se está incurriendo en conductas conducentes a perpetuar la violencia de género.

“La campaña es una representación gráfica de las emociones que sienten todos los involucrados en perpetuar la violencia de género. Los colores tenues de acuarela nos recuerdan el silencio, la ausencia de gritos, el consejo por lo bajo que se da a una amiga o amigo para que salga de una relación tóxica, o a una educación viciada por el machismo. Pero a su vez, los colores tenues representan la transformación y la paz que anhelamos alcanzar en todos los hogares. Los ejemplos seleccionados son consejos basados en experiencias de cuál es el momento preciso, ‘El Momento del PARE’, el momento de reflexionar y tomar acción”, aseveró González Magaz.

“Lo diferente de esta campaña, es que no es una dirigida exclusivamente para la víctima de violencia de género, es una campaña inclusiva, que le habla a la víctima, pero también al agresor, le habla a los padres y madres que están educando a nuestra próxima generación, le habla a cada persona que vive en Puerto Rico, porque todos somos responsables de parar la violencia de género, sin importar tu edad, raza, color, sexo, ni orientación sexual. Todos somos responsables de crear un Puerto Rico libre de violencia”, explicó la presidenta del Comité.

Explicó que la primera fase de la campaña consiste en ejecuciones para medios impresos y digitales, redes sociales, radio, anuncios de exterior y otro material impreso para ser repartido personalmente. Más adelante, se estará trabajando en la fase dos de la campaña, la cual consistirá en ejecuciones para la televisión.

La campaña se pautará en los medios como servicio público y ya se han unido a la iniciativa BMedía, Helio Media, GFR Media, LaX, KQ 105, Noticel, Planet Billboard, UNO Radio Group y El Vocero.

Uno de los componentes más importantes de la campaña educativa es el portal de internet www.PareLaViolencia.pr.eov, que sirve de ayuda las víctimas de violencia de género, proveyendo un caudal de información y herramientas indispensables para orientarles y guiarles hacia las fuentes de ayuda.

Gracias a la colaboración con el Departamento de Justicia, por primera vez en la historia, se cuenta con un Registro de Personas Convictas por Violencia Doméstica y Personas Convictas por Delitos Sexuales en un mismo lugar. En el portal se encuentra el área de “búsqueda” donde se puede ingresar el nombre de una persona, y encontrar si ha sido convicta de uno de estos delitos. Los resultados indican bajo cuál registro se encuentra el convicto y lleva al usuario a un perfil de sus datos y una foto.

El gobernador, por su parte, comentó acerca de los momentos personales que cada uno ha tenido y que pueden identificarse como momentos de PARE.

La presidenta del Comité exhortó a todas las personas a que visiten la página y se familiaricen con ella, para que la puedan utilizar para detener el ciclo de la violencia. También, se les está ofreciendo a todas las organizaciones que buscan combatir la violencia de género, una plataforma integrada y se les invitó a escribir para coordinar la grabación de un video explicando la misión de su organización y los servicios que ofrecen. esta iniciativa, del momento del PARE y únete al esfuerzo de esta campaña.

“En las próximas semanas, tendremos un protocolo inteligencia revisado y actualizado para mejorar los servicios a las víctimas de violencia doméstica”, concluyó la presidenta.