San Juan, 04 jul (EFE).- Puerto Rico reportó este domingo un total de 245 (ayer, 298) casos positivos adicionales entre confirmados, probables y sospechosos de la covid-19 y las hospitalizaciones pasaron de 46 a 41.

En el caso de los confirmados, el informe de hoy del Departamento de Salud de Puerto Rico, sumó 28 (40) más, hasta los 123.083 (123.055); en el de los probables fueron otros 32 (33) adicionales y suma ya 17.148 (17.120) y el de los sospechosos coloca el número en 134.810 (134.628) tras 185 (225) más.

A su vez, no se registraron nuevos fallecimientos (2).

Las hospitalizaciones se sitúan en 41 (46), siendo 31 (24) adultos y 10 (22) de pediátricos.

Siguen 8 (8) mayores en intensivo y 4 (4) conectados a un respirador.

En el caso de los pediátricos, no hay ninguno conectado a un respirador y ninguno está en intensivo. EFE News

co