LUMA Energy gastó más dinero en adiestramientos según informe

SAN JUAN (CyberNews) – El principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de LUMA Energy, Wayne Stensby informó el martes que el consorcio tuvo gastos mayores a los presupuestados en los primeros tres meses del año fiscal 2022.

“El presupuesto del primer trimestre de LUMA es consistente con el presupuesto de gastos previsto por LUMA para 2022, el cual generalmente va en aumento a lo largo del año para gastos operativos y de capital. LUMA reportó gastos operativos más altos de lo proyectado asociados con mejoras en la seguridad y la capacitación operativa para los nuevos trabajadores, así como la capacitación en seguridad y la actualización de las habilidades para la fuerza laboral existente”, dijo Stensby en declaraciones escritas.

“En interés de la seguridad pública y de los trabajadores, LUMA tomó una serie de acciones proactivas para aumentar la fuerza laboral con trabajadores temporeros capacitados y calificados, y para mejorar la naturaleza y el alcance de la capacitación requerida para prevenir incidentes de seguridad”, añadió.

Stensby no especificó a cuánto asciende el sobre giro.

Sus expresiones se dieron en un informe que presentó ante el Negociado de Energía especificó que cientos de bienes y equipos eléctricos que no funcionan, incluyendo 29 subestaciones que no funcionan, lo que crea una grave sobrecarga de circuitos y daños a los equipos; Limitaciones amplias y significativas del centro de llamadas y atención al cliente y sistema de facturación (CC&B); Operatividad marginal del Sistema de Gestión de Interrupciones; Sistema de gestión de activos aislado e inexacto en medio de una actualización incompleta en la fecha de inicio; La falta de documentación de los procesos y procedimientos actuales; No hay progreso de material de ingeniería en proyectos financiados con fondos federales; Críticamente, la insuficiente capacitación técnica y de seguridad de los empleados de campo que representaba un peligro directo para las operaciones actuales, entre otros.