SAN JUAN (CyberNews) – El cantante puertorriqueño Manny Manuel regresa a los escenarios, esta vez, para él homenajear la fidelidad, el cariño y el respeto que siempre le ha profesado al público que, por décadas, lo ha apoyado en todas las etapas de su vida y carrera.

De esta forma y ante un nuevo y halagador panorama personal y profesional, Manny Manuel se presentará el próximo 27 de noviembre a las 8:00pm en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en un concierto que lleva por nombre su grito ‘guerra’: ¡VIVA LA VIDA!

Durante esta presentación el ‘Rey de Corazones’ interpretará solo sus más reconocidos éxitos. “Este concierto, será para, precisamente, para agradecerle a todos, a través de esos temas que han hecho suyos por años, que han cantado junto a mí y que… ¡hasta se los saben mejor que yo!”, dijo el intérprete en comunicación escrita.

“Subir nuevamente al escenario es un placer inmenso, aparte de un deber que me he impuesto, para devolver tantos abrazos, tantas sonrisas, tantas alegrías y tantas e innumerables vivencias que tú y solo tú me has regalado, de la mano de un Ser Supremo que nos mantiene de pie”, aseguró el artista quien, al mismo tiempo que prepara su espectáculo, continúa asistiendo a la universidad donde estudia administración de empresas con concentración en medios sociales.

Junto a su banda musical, la que por más de 20 años ha permanecido, mano a mano, junto a él, Manny Manuel cantará todas las melodías que el público ha hecho sus favoritas como ‘Estrellita’, ‘Si una vez’, ‘Dicen que los hombres no deben llorar’ y, ‘Sé que vas a llorar, entre tantas más.

“Vivo ansioso del momento de también cantarles junto a un gran mariachi y convertir otras de las canciones, que tanto le gustan al público, en hermosas rancheras. Y, ¿por qué no? También disfrutar del más delicioso romanticismo al son de maravillosos boleros, junto a un extraordinario trío. Será una noche espectacular, llena de ritmo, pasión, amor y mucho agradecimiento”, agregó Manny Manuel.

Igualmente, como buenos puertorriqueños, ya mismo comenzamos a celebrar la Navidad. Por eso, ese 27 de noviembre, el intérprete lo celebrará junto a los presentes, incluyendo en su repertorio un puñado de alegres melodías tradicionales que evocan nuestra mejor época del año.

“Todo ocurre en el momento correcto, en el tiempo de Dios, que es ahora; el de reconectarme con mi gente, precisamente en la semana que celebramos Acción de Gracias. Por eso, los invito a todos a que reciban mi gratitud a través del sentimiento que solo se puede expresar por medio de la música para que así, tras tantas experiencias superadas, como individuos y pueblo, podamos celebrar y reafirmar que… ¡VIVA LA VIDA!”, concluyó el artista.

Los boletos están a la venta a través de ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas.