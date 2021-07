Matrimonio Albizu Campos

ESTE MATRIMONIO ESTÁ PROHIBIDO

Estos son los recién casados Laura Meneses y Pedro Albizu Campos; tuvieron la suerte de conocerse, enamorarse y casarse mientras estudiaban en la Universidad de Harvard, en Massachussets, uno de los pocos estados donde no estaba prohibido el matrimonio interracial. Su boda fue en 1921, cuatro décadas antes de que la Corte Suprema de ese país desmantelara por inconstitucional las dieciséis prohibiciones estatales que aún existían contra el matrimonio interracial en 1967. Si en algún momento de sus vidas Albizu y Meneses hubieran viajado a través del sur racista de Estados Unidos, éstos no hubieran podido mencionar que eran una pareja, ya que su matrimonio no habría sido reconocido. Aquel racismo que requirió la intervención de la Corte Suprema en 1967 nos recuerda que en la actualidad aún existe igual racismo. De hecho, en la Constitución del estado de Alabama aún existía tal prohibición hasta el año 2000.