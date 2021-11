Museo Oller abre exposición con 42 artistas

Por Griselle Vázquez Sevilla

BAYAMÓN — Resaltar la importancia del dibujo como creación artística es el fin de la más reciente exhibición del Museo de Arte Francisco Oller, titulada “Sucesiones: narrativas gráficas en el dibujo.”

Este nuevo proyecto del Museo, en el casco urbano de Bayamón, es gratis. Abrió al público el pasado viernes 12 de noviembre.

Es la secuela de una propuesta desarrollada en el 2014. En esta segunda muestra, no solo se presenta el dibujo y el papel como centro de atención, sino que, también, se abre una variedad de formatos de presentación incluida una selección de cuadernos de bocetos y estudios.

Además, el proyecto integra una programación educativa para seguir inculcando el valor del arte y, en esta ocasión, del dibujo.

“Deseo que cada visitante sienta cómo su vida se transforma al contemplar e interpretar las piezas que aquí se presentan,” resaltó Waleska Colón de Rivera, Primera Dama y presidenta de la Junta Directores Museo de Arte de Bayamón (MAB).

«Sucesiones es un proyecto que reunió una interesante y variada colectiva que incluye a artistas como Ángel Ballestero Pinazo, Aby Ruiz, Ada Carmona, Alana Iturralde, Andrés (Andy) Bueso Martínez, Andrés Bueso Sanllehi, Alejandra Nanishi Nuñez, Angélica Rivera, Augusto Marín, Carlos Ayala Barreto, Carlos Marichal, Carmelo Sobrino, Consuelo Gotay, Diana Dávila, Dennisse González, Domingo García, Eluciano Vega, Emmanuel Navarro Pizarro, Francisco Vilchez, Héctor Rafael Rodríguez, Jaime y Javier Suarez, Jomary Ortega, Jorge Vargas, Lorenzo Homar, Martín García, Mariantonia Ordóñez, Mariceliz Pagán, Mireidi Méndez Falcón, Moisés Fragela, Nora Rodríguez, Pablo Montes, Pseudomero, Quintín Rivera Toro, Rachel Smith Sepúlveda, Rubén Rivera Aponte, Samuel Sánchez, Valerie Sosa, Víctor González Ortiz, William Quetzalcoatl y Yamcy Leslie Rodríguez.

“Desde que vengo practicando el dibujo, década del 70, ya el dibujo había asumido y patentizado la categoría primordial, o sea categoría de obra completa. Tan relevante como una pintura o una escultura. Por eso me agradan las exhibiciones de dibujos, por eso cuando me invitaron a esta lo hice con mucho agrado,” expresó Martín García quien presentó Por el mismo camino: Trata de un dibujo usando técnica de plumilla y acrílico sobre tela y no sobre papel.

“Digamos que la obra está enmarcada dentro del concepto de obras propias que llamo Archivo de asombro cotidiano… Juego con los elementos de lo sublime y terrible, o lo bello y lo grotesco”, afirma García.

TECNICAS VARIADAS

Cada artista seleccionó técnicas variadas para expresarse.

Carmelo Sobrino expone una pintura y dibujo Línea viajera creados durante el tiempo de encierro por la pandemia. “La pandemia nos encerró, pero nos dio la oportunidad de ir afuera de otra forma. Mi pieza es parte de una serie de dibujos que hice desde mi balcón, donde puedo ver claramente el movimiento que hay en el Paseo de Puerta de Tierra. Mi dibujo mas bien lo que expresa es el sentido del movimiento de los objetos y cómo a través del garabato uno puede conseguir formas nuevas y recrearlas dentro de lo que uno puede imaginar. Y es tan simple como eso”, expuso.

En el caso de Valerie Sosa con “Las Semillas que sostengo,” usando la técnica de grafito sobre papel, se inspiró en la naturaleza. “Para esta pieza en específico, me refiero a esas semillas de la cotidianidad. A esos momentos que, quizás, parecen insignificantes o no parecen de importancia pero que se quedan en uno y con el tiempo va dejando algo dentro aportando a mi crecimiento y conocimiento,” describió Sosa quien empleó grafito. “Yo trabajo el dibujo más en línea que se ve la textura, más que el tono”.

En el caso del artista cagüeño, Quintín Rivera Toro, la estructura del Museo fue lo que lo movió a crear. “Me di cuenta de que allí, como en otros edificios, históricamente arquitectónicos, había ladrillos expuestos descubriendo la construcción antigua. Y eso me fascinó porque reconozco que la historia de nuestro País no está contada de la manera correcta, y por eso, la pieza se titula Historia Intramuros, describió de su instalación de sitio específico que creó mediante la técnica de frotado para transferir al papel una serie de ladrillos de la propia estructura. “Mi pieza apunta a la historia que está sepultada físicamente debajo de ese empañetado, esos ladrillos que era parte de una arquitectura de época que son fascinantes.”

El resultado de la inspiración del artista Moisés Fragela, fue Enredando mis musarañas. “La idea de la pieza es proyectar los momentos que estás presente pero tu mente no está, más bien se encuentra enredado entre musarañas; estás buscando una manera de organizarte y salir adelante pensando y analizando las cosas”, sugirió el toabajeño que radica en Manatí. Recurrió a un medio mixto con dibujo sobre papel, pintura acrílica de fondo y luego carboncillo comprimido y encima del carboncillo pastel en negro y blanco.

Finalmente, A Ciegas, de Aby Ruiz, trata de un dibujo de carbón sobre canvas. Es un díptico y contiene un personaje que tiene los ojos vendados. Es una pieza minimalista que, como otro elemento, contiene bombillas que cuelgan desde arriba de la obra. Esa pieza tiene varios años, pero casualmente, con los problemas de la electricidad, se volvió vigente. “Eso es lo bueno del arte que siempre los temas siempre son pertinentes,” comentó el arecibeño.