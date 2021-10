Muy retrasado el Correo hasta Navidad

Por EDWIN RODRIGUEZ

redaccion@elexpresso.com

“Santa Cló” podrá volar en trineo, pero no es cartero, así que, si todavía no le ha enviado la cartita, no espere para último momento, porque en estas Navidades el correo continuará con retrasos de entregas que viene confrontando desde hace meses.

“Es una combinación de problemas que estamos enfrentando, desde la estructura del edificio en Hato Rey, más los cambios realizados por el director general del Servicio Postal de los Estados Unidos, Louis DeJoy”, explicó la vicepresidenta de la Unión Americana de Trabajadores del Servicio Postal en Puerto Rico (APWU, siglas en inglés), Angieliz Colondres.

Según Colondres, los dueños del edificio en Hato Rey que albergaba las oficinas centrales del correo y donde se procesaba toda la correspondencia local, no tienen intenciones de reparar las deficiencias del edificio, por lo cual tuvieron que alquilar temporeramente dos edificios en La Cerámica, en Carolina, para continuar con las operaciones.

Aun así, no se ha completado la mudanza de las maquinarias, por lo que “no estamos funcionando a capacidad completa. Las canceladoras y algunas de nuestras máquinas de paquetes, todavía no han sido desmanteladas y montadas en Carolina”, informó Colondres.

A pregunta de quiénes son los dueños del edificio en Hato Rey, afirmó que no tiene la menor idea.

“Está el rumor de que son los dueños de Plaza Las Américas y que ellos quieren el área para hacer hoteles o expandir el mall. Con el tiempo se sabrá,” señaló Colondres.

Por otro lado, está el problema de la decisión tomada por DeJoy, de reducir los gastos eliminando los viajes en avión.

NO A LOS AVIONES

“Todo ese revolú [del edificio] es aparte del problema de DeJoy. En Estados Unidos el pueblo y la Unión (APWU) le está exigiendo al Congreso que lo saquen, porque él está afectando el servicio desde que decidió no usar los aviones. DeJoy está mirando los intereses de la privatización del servicio postal y esta es la parte política que nadie quiere aceptar. El Correo es un servicio que la gente necesita, es obligatorio, y si se hace privado, quien va a sufrir es el cliente”, enfatizó la vicepresidenta de la APWU.

DeJoy llegó para dirigir el correo avalado por la administración del expresidente Donald Trump y su agenda de privatizar el servicio postal de Estados Unidos, un servicio que en las últimas encuestas ha encabezado una opinión favorable de parte del 90% del pueblo norteamericano por encima del Departamento de Justicia, Departamento de Asuntos de los Veteranos, Departamento de Educación y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés), todos estos en el último lugar en la lista de agencias gubernamentales con una opinión favorable por parte de los estadounidenses.

EL EXPRESSO trató, sin éxito, de comunicarse con las Oficina del Correo General en Puerto Rico para que dieran su versión de la historia. No reaccionaron. Entretanto, siguen las extensas demoras en la entrega de correspondencia regular.