No hay paro, por ahora

SAN JUAN — No es cierto que se difunde en las redes sociales sobre un nuevo paro de camioneros, aclaró la Asociación de Camioneros de Arrastre.

Explicó Edwin Marrero, de dicho gremio, en entrevista radial (WKAQ-580), que los camioneros no contemplan realizar un nuevo paro en estos momentos, pero tampoco descartan esa posibilidad si el Gobierno estatal incumple el acuerdo al que llegaron para incrementar en 35% sus tarifas.

«El rumor en las redes no es de parte de nosotros,» sostuvo Marrero.

Mencionó que los camioneros reconocen que «tenemos el poder de paralizar el país, lo que pasa es que tener el poder no te da el derecho de ser canalla. Nosotros llegamos a eso cuando el Gobierno y la Junta nos empujan. No queremos llegar a eso, pero si nos empujan…», insinuó, en referencia a que no descartan la movida.

La pasada semana, los camioneros paralizaron sus labores durante dos días y luego de ello, decenas de gasolinas reportaron no tener combustible.

El gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas luego de horas de una reunión en la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió una propuesta que no fue acogida, y que en su lugar, fue enmendada.

La Junta ya se expresó en contra de la movida, pero los camioneros los invitaron a retarlos en los tribunales. La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos (MIDA), así como la Asociación de Comercio al Detal, se expresaron en contra del acuerdo y adelantaron que las nuevas tarifas incrementarían los precios para los consumidores.