Orden en la casa, reclama el gobernador a los que “están negociando” la confirmación del secretario de Educación

CAROLINA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se molestó el miércoles con los rumores de que la confirmación del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés en el Senado, esté condicionada a sacar a Héctor Joaquín Sánchez Álvarez del puesto de sub secretario. “Los nombramientos se deben evaluar a base de los méritos de las personas. No sobre otras consideraciones. El puesto de sub secretario es un puesto que no está sujeto a consejo y consentimiento del Senado. Así que ahí tienen que tener absolutamente manos afuera”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“El tiene un puesto y goza de la confianza del secretario actual y goza de la confianza de este servidor. Y nadie debe estar reclamando que entonces uno tiene que sacar a una persona para nombrar a otra. ¿De cuándo acá? Orden en la casa”, añadió.

El gobernador espera que no ocurra con Ramos Parés la misma situación que se dio con Larry Seilhamer, cuyo nombramiento como secretario de Estado fue colgado por la Cámara de Representantes.

“Yo no me presto para chantajes, no me someto a extorsiones, no me someto a ese tipo de negociación. Es mas, pienso que es una falta de ética de cualquiera que se atreva ni tan siquiera insinuar que yo tengo que estar afectando a una vida por otra. Orden en la casa y respeto”, sostuvo.

Luego de que se venciera el interinato de Ramos Parés con el fin de la sesión ordinaria, Pierluisi Urrutia lo nominó en propiedad. El gobernador entiende que el desempeño de Ramos Parés le permitirá ser confimado por el Senado.

El mandatario dijo sentirse inclinado en convocar -para después de Acción de Gracias- una sesión extraordinaria en la que evaluarán nombramientos y proyectos como el de Reforma Laboral.