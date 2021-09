Organizaciones ambientales y comunitarias rechazan confirmación de Omar Marrero como Secretario de Estado

SAN JUAN (CyberNews) – Organizaciones ambientales y comunitarias que apoyan la propuesta energética Queremos Sol expresaron este lunes, su rechazo a la confirmación de Omar Marrero como Secretario de Estado debido a su rol en la contratación de LUMA Energy como operador de la red eléctrica de Puerto Rico.

Mediante ponencia escrita dirigida a las Comisiones de Nombramiento del Senado y la Cámara de Representantes, las organizaciones denunciaron que Marrero no está calificado para ocupar el segundo puesto de gobierno más importante del país.

“Es difícil identificar un peor candidato que Omar Marrero a tener la posición de Secretario de Estado. Nada en su trayectoria indica que comprende, y mucho menos defiende, la sostenibilidad, la innovación, la equidad como principios de un futuro energético renovable y distribuido para todos en Puerto Rico”, expresó Agustín Irizarry, doctor en sistemas de potencia eléctrica.

El gobernador Pedro Pierluisi designó a Marrero como Secretario de Estado el pasado 12 de julio, nombramiento que ahora será evaluado por la Cámara de Representantes el martes 14 de septiembre en una vista pública.

La líder ambientalista Myrna Conty, portavoz de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, agregó que la selección de Marrero “es pésima y no va a acorde con el beneficio al país” por su defensa de lo que caracteriza como un “contrato leonino” con LUMA.

Como pasado director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Marrero fue uno de los responsables directos de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un proceso confidencial que no se dio a conocer hasta luego de la contratación de LUMA.

Según datos de la organización CAMBIO, parte del grupo proponente de Queremos Sol, el acuerdo con LUMA defendido por Marrero no implica la transformación de la AEE ni de la red eléctrica, y LUMA no asumiría ningún riesgo ni invertiría de su propio dinero para mejorar la red eléctrica. Además, el contrato de LUMA no cuenta con métricas para lograr objetivos de energía renovable impuestos por ley y no enfrentaría penalidades ni consecuencias por su incumplimiento.

Desde que LUMA asumió el control del sistema de transmisión y distribución eléctrica el pasado 1 de junio de 2021, el desempeño de la empresa ha sido cuestionado por los apagones constantes y fluctuaciones de voltaje que ponen en riesgo vidas y propiedad. La selección y continua defensa de LUMA por parte del designado Secretario de Estado lo califica como “una persona que no supo proteger y defender los mejores intereses del país”, denunciaron las organizaciones a favor de Queremos Sol en su misiva a la legislatura.

Asimismo, argumentaron que, en los diversos cargos públicos que ha ocupado por los pasados dos cuatrienios, Marrero “ha fungido como férreo portavoz de las políticas neoliberales que han desmantelado el patrimonio puertorriqueño para privatizarlo y han sumido a casi la mitad de nuestra población bajo los niveles de pobreza”.

La persona designada al cargo de Secretario de Estado debe recibir el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes, además del Senado de Puerto Rico.