Orgullosa de ser boricua

Por Gretchen Vidal Vega

redaccion@elexpresso.com

DORADO — Por 14 años este pueblo ha sido el hogar permanente de Oxana Rivera Álvarez, una chica de 27 años que nació en Rusia y que, junto a su hermano gemelo, llegó a la isla tras ser adoptada por un matrimonio puertorriqueño.

Hoy es Miss Dorado y todos los días trabaja sin descanso entre ensayos y entrenamientos para el certamen de Miss Puerto Rico Universe 2021.

“Estoy preparada, es lo que quiero, y por eso estamos así, ahora en esta travesía trabajando duro para representar a Puerto Rico con ese orgullo que tengo, ya que me lo ha dado todo,” confesó Oxana quien, al hablar de su pueblo, lo hace con amor y respeto por el cariño y el apoyo que ha recibido desde que llegó a Puerto Rico.

En entrevista con EL EXPRESSO, le preguntamos el significado que tiene Dorado para ella y la reina nos dijo: “es mi pueblito…, es lo que me ha aceptado como una más, lo que me dio la familia que yo no tenía antes ni las oportunidades que no tenía.”

PRIMERA EXPERIENCIA

Para Miss Dorado, esta es la primera experiencia en certámenes de belleza.

Sus padres Laura Álvarez y el Dr. Ramón Rivera le enseñaron que la educación tenía que ser una prioridad. Así que, al finalizar la escuela superior, decidió irse a Nueva York donde logró un bachillerato en Mercadeo y trabajó por varios años como gerente en una agencia dedicada a la industria de eventos. Pero, cuando comenzó la pandemia a principios del año pasado, regresó a Puerto Rico y surgió la oportunidad de retomar el deseo de incursionar en el mundo del modelaje.

Aunque nos cuenta que en el 2013 participó en el concurso “La Cara de Imagen,” considera que su experiencia actual es totalmente distinta ya que en ese entonces lo más importante era su proyección en fotografías.

No obstante, afirma Oxana, ahora que aspira a Miss Puerto Rico Universe, es totalmente diferente.

“Ha sido maravillosa (la experiencia); todos los talleres nos enseñan un montón de cosas. Hemos crecido personal y profesionalmente. Soy una Oxana mejor que va mejorando cada día,” añade.

Esta etapa de su vida la describe como espectacular y le ha encantado todo este proceso.

Aunque no nació en Puerto Rico, eso no ha sido impedimento para amar el suelo borincano. En especial agradece al pueblo de Dorado que siempre desde que llegó a sus 13 años, se ha sentido amada, aceptada y valorada.

“Lo más bonito que tiene Puerto Rico es la gente. Puerto Rico fue tan diferente a lo que había vivido en Rusia,” dijo Miss Dorado quien destaca como sus lugares favoritos los restaurantes, la playa y la Plaza Dorada, porque “me encantan todos esos sitios donde podemos estar todos juntos.”

Positiva y disciplinada en lo que quiere lograr, Oxana le envía un de esperanza y perseverancia mensaje al mundo. “Nunca se rindan de lograr sus sueños. Vayan por sus metas. Eso fue lo que yo hice. Por mis circunstancias de vida no tenía esas oportunidades en Rusia. Pero siempre estaba mirando hacia adelante. Ahora quiero motivar e inspirar a la gente. Si le cambio la vida a una persona, ya con eso soy feliz.”