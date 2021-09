Pensionados expresan indignación ante los recortes propuestos por Asamblea Legislativa

SAN JUAN (CyberNews) – En respuesta a los recortes propuestos por Asamblea Legislativa y la nueva emisión de bonos para viabilizar el Plan de Ajuste de Deuda, la campaña Construyamos Otro Acuerdo y el Frente en Defensa de las Pensiones, junto a la delegación del PNP en la Cámara rechazaron este lunes, los acuerdos conformados entre la Legislatura, el ejecutivo y la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Nos encontramos totalmente atónitos por las acciones de la Cámara de Representantes hoy. En los pasados meses la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron de forma unánime la Ley para un Retiro Digno, la cuál establece una política pública clara de cero recortes a las pensiones. Desde entonces, no hemos más que recibidos mensajes de apoyo de la Asamblea Legislativa y del Gobernador de que mantendrían su palabra y no cederían ante las propuestas abusivas de la Junta. Es increíble pensar que, en la mañana de hoy, mientras nos encontrábamos en las afueras de El Capitolio los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Conny Varela, Ángel Matos, Jesús Santa, Deborah Soto Arroyo y Luis Raúl Torres radicaron el Proyecto de la Cámara 1003 el cual mediante una nueva emisión de bonos pretende viabilizar el Plan de de Ajuste de Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal.

Nos sorprende las acciones de la legislatura ya que el Plan de Ajuste de Deuda se encuentra en un proceso de votación el cual culmina el 4 de octubre. Sin embargo, a una semana de que culmine la votación, miles de pensionados y acreedores de otros grupos no reciben su boleta de votación. Debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que se radique un proyecto que viabilice una nueva emisión de bonos y el Plan de Ajuste, cuando todavía hay miles de acreedores que no reciben su boleta para votar por el Plan? ¿Por qué pretenden imponer legislación que viabilice un plan de ajuste que no está confirmado? ¿A quién responde nuestra legislatura, a la Junta y a los bonistas o al pueblo que los eligió?”, expresó Sonia Palacios, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo en comunicación escrita.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, rechazó el acuerdo alcanzado por el actual Presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, y la JCF que reduce las pensiones de los jubilados del gobierno.

El líder novoprogresista arremetió contra Hernández Montañez por fallarle a los servidores públicos al despreciar la Ley 7 de 2021, la Ley de Retiro Digno.

“Esta delegación del PNP en la Cámara de Representantes está en contra del acuerdo alcanzado, en cuartos oscuros, por el liderato legislativo del Partido Popular Democrático y la Junta, para reducir las pensiones de nuestros hombres y mujeres retirados del gobierno. Nuestra delegación ha sido consistente desde el primer día, no vamos a avalar ese acuerdo, con nuestros votos no van a contar”, señaló Méndez Núñez en declaraciones escritas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez junto a los legisladores Jesús Santa Rodríguez, José Varela, Deborah Soto y Luis Raúl Torres Cruz radicaron legislación con la que buscan poner fin a la quiebra de Puerto Rico y comenzar la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) de la isla.

“En el día de hoy estamos radicando la “Ley para poner fin a la quiebra de PR”. De esta forma, cerramos un ciclo de 15 años de intentos para resolver los problemas del país después de la terminación de los incentivos al sector manufacturero que causó que la isla entrara a una depresión económica que todavía hoy día padecemos”, expresó Hernández Montañez en comunicación escrita.

“En ningún momento hemos rehuido a esta responsabilidad desde que inició este cuatrienio. Así lo hicimos cuando derrotamos la resolución para asignar los $750 millones en fondos públicos peticionados por LUMA y la resolución que aprobamos para mantener una evaluación permanente del presupuesto”, abundó Tatito Hernández.

Según el legislador, en el año 2013 el Gobierno de Puerto Rico intentó entrar al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. Al ser rechazada, se aprobó la Ley de la Quiebra Criolla, que fue retada y derrotada en los Tribunales. Finalmente, lo que se aprobó fue la Ley Promesa que estableció el marco legal para reestructurar la deuda.

“Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar legislación para atender la situación. Lo que estamos radicando hoy es la reestructuración de la deuda al Gobierno Central, que actualmente está en 18.8 mil millones de dólares. Asimismo, proponemos una reducción a 7.4 mil millones de dólares, lo que significa el 60 por ciento del pago de la deuda y esta legislación facilita tal reducción”, explicó Hernández Montañez.

Explicó que esta legislación también habilita la reducción en el pago a la deuda de 3,300 a 1,133 mil millones de dólares anuales. Esta cifra representa una reducción de dos terceras partes de lo que se hubiese pagado anualmente.

“También, estamos creando un Instrumento de Valor Contingente. Esto significa que todos los recaudos del Gobierno, que por décadas se habían cedido a corporaciones públicas, ahora estará centrado en una sola cuenta, facilitando el manejo de los ingresos por parte del Estado”, abundó el presidente cameral.

Hernández Montañez indicó que le solicitaron a la JCF que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central puedan restituir el 100 por ciento de los cortes a las pensiones, según incluidos en el Plan Fiscal. Según el pPresidente, Junta aceptó esta propuesta.