SAN JUAN (CyberNews)- El periodista Efrén Arroyo murió de COVID-19, según confirmó el sábado su hijo, Efren Arroyo hijo.

Arroyo no estaba vacunado y según su hijo, llevaba días aquejado de salud.

“Agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus condolencias, por el cariño y respeto hacia mi padre. Él tenía pautado ir a recibir atención médica justo el mismo día que falleció. Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó Efrén Arroyo, hijo en declaraciones escritas.

Los familiares cercanos que estuvieron en contacto con él en sus últimos momentos de vida ya se realizaron las pruebas de rigor y arrojaron negativo.

Por su parte, la gerencia de Wapa Televisión mencionó que se ha seguido el estricto protocolo que establece el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), así como el Departamento de Salud de Puerto Rico. Desde que comenzó el periodo de vacunación, se ha fomentado esta práctica a todo el personal, así como a través de la pantalla a los televidentes. De hecho, se han realizado varias sesiones de inoculación en el Canal para facilitar el proceso y la siguiente está pautada para la próxima semana.

El gobernador Pedro Pierluisi decretó un día de duelo ante el fallecimiento del “Historiador de Wapa” y “Maestro del Periodismo”, Efrén Arroyo, para el próximo martes. Su cuerpo fue cremado y, el martes, habrá una misa para para familiares y allegados durante la mañana. Luego, el público tendrá acceso en la Funeraria Ehret de 2 de la tarde a 8 de la noche para darle su último adiós.