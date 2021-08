Persiste la pugna en los muelles entre unionados y la empresa Luis Ayala Colón

SAN JUAN (CyberNews) – El vicepresidente ejecutivo de la empresa Luis Ayala Colón, Hernán Ayala, negó este jueves, que su empresa haya incumplido con los términos establecidos por el Departamento del Trabajo en el proceso de mediación que inició el 4 de agosto y puso fin al paro de trabajadores de los muelles al tiempo que dio un plazo de 45 días para llegar a la negociación y firma del convenio colectivo entre la compañía y la Unión ILA 1740.

“El licenciado William Marrero Quiñones ha incumplido con la mordaza acordada entre las partes en el proceso de mediación que se lleva a cabo con la intervención del secretario del Trabajo. En ningún momento nuestra empresa ha roto ese silencio que se acordó por el bien de las negociaciones. Sin embargo, nos vemos obligados a aclarar que la información que el representante legal del sindicato ha divulgado es absolutamente falsa. Hemos cumplido con lo acordado, ningún supervisor ha estado realizando las tareas que son objeto de controversia (entrar información al sistema Navis sobre la ubicación de los contenedores) y así pudimos demostrarlo con evidencia frente al secretario del Trabajo”, indicó Ayala en comunicación escrita.

El ejecutivo mencionó que la información divulgada los obligó a hacer un paréntesis en “el silencio que han sostenido durante todo el proceso de mediación”. Asimismo, reiteró el compromiso de la compañía para llegar a un acuerdo colectivo definitivo en o antes de los 45 días que se dieron de cese al paro que se extendió por varias semanas durante el mes de julio.

“Nos tomamos con mucha seriedad la negociación y entendemos a cabalidad lo que un disloque adicional en la operación podría representar para la economía de la isla. Hemos comparecido a todas las reuniones citadas por el Departamento del Trabajo, nuestra disponibilidad ha sido absoluta y sin condiciones. No hemos abandonado las conversaciones en ningún momento. No hay razón para dilatar una negociación que se centra en un aspecto técnico que para nada tiene que ver con condiciones de empleo, seguridad o compensación”, añadió el vicepresidente de ejecutivo de la empresa que lleva dos años tratando de lograr la negociación del convenio.

Ayala destacó el rol de mediación que ha tenido el Departamento del Trabajo e indicó que el secretario de la agencia había dado seguimiento personalmente y participado de muchas de las conversaciones entre los representantes de la empresa y los del liderato sindical.

“Reitero que nuestro compromiso es seguir cumpliendo de manera estricta con la mordaza impuesta por los acuerdos de la mediación. También seguiremos disponibles y compareciendo a todas las citas convocadas por el mediador. No habríamos hecho expresión alguna, como hasta ahora, si no nos hubiéramos visto obligados a aclarar las expresiones del representante legal de la Unión. Nosotros no haremos expresiones adicionales, puesto que entendemos que es el secretario del Trabajo, por su rol en este proceso, la persona adecuada para atender cualquier información relacionada con los avances de las conversaciones que se están llevando a cabo”, concluyó Ayala.