PIP pide negociación de la deuda directamente con el Congreso y no el 1003

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Al insistir en su oposición al Proyecto de la Cámara 1003, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, senadora María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón expresaron el lunes que el mecanismo que debe seguirse es una negociación directa con el Congreso de Estados Unidos y no el Proyecto de la Cámara 1003 sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

“Aquí hay que ir con quien puede tomar las determinaciones que es el Congreso de los Estados Unidos. Solamente en el momento en que haya una negociación directamente con el Congreso en términos más equitativos y más justos, podremos delinear un futuro más económico que sea viable para el Pueblo de Puerto Rico y que no comprometa la provisión de servicios que necesita el país”, dijo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón en conferencia de prensa.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón dijo que no hubo acercamientos de cara al proceso legislativo sobre el Proyecto de la Cámara 1003.

“No. Por lo menos en la Cámara no ha habido ningún tipo de acercamiento. El primer informe de conferencia yo lo vi primero cuando una persona que estaba cabildeando por el 1003 me lo envió a mi teléfono y después lo vi de manera presencial. A esta hora no sabemos qué va a pasar incluso en la sesión, si va a haber un nuevo comité de conferencia, si se va a abrir tanto en Cámara como en Senado el mismo comité de conferencia para luego emitir un informe. Eso es parte de ese proceso”, dijo Márquez Lebrón.

En cuanto al proceso de mediación que la jueza federal Laura Taylor Swain ordenó y puso en manos de la jueza Barbara Houser, Márquez Lebrón reaccionó al indicar que: “claramente fue para las gradas. Allí en esa vista lo que hubo fue los mandatos de la juez y la orden de la juez sobre que hay que aprobar el 1003 que crea un asunto de mediación, pero el enfoque es que quiere atender el asunto de la quiebra para, de una vez, finalizar con ellos y de que el tribunal básicamente está decidiendo el futuro de este país en términos financieros”.

“Eso es chantaje, eso es extorsión. Si la jueza Houser se ha declarado muy específicamente a favor del proyecto de la emisión de bonos, eso no es ningún comité de mediación y es importante que exista si hay algún residuo de dignidad legislativa, los que no estén decididos o decididas, la obligación de quienes representamos al pueblo de Puerto Rico es oponernos al 1003. Es forzar otro tipo de negociación. Mientras estemos dentro del marco del 1003 y del Plan de Ajuste, estamos en la cancha de la Junta. Con el juego de la Junta. Con los árbitros de la Junta. Con las reglas de la Junta. ¿Qué posibilidades tenemos de salir bien parados de una confrontación tan desigual? Ese no puede el espacio de negociación, ese es el espacio diseñado por los inversionistas para que nosotros perdamos”, dijo la senadora.

“Tiene que haber agallas políticas para decir, ¿y de dónde se sacan ustedes que nosotros debemos estar sometidos a ese proceso? ¿Dónde es que está el mandato divino de que aquí no hay otra fórmula? Hay que salir de ese espacio chiquito, del espacio colonizado, de la Junta de Control Fiscal y hay que promover negociaciones directas con el Congreso”, añadió.

Ambos portavoces indicaron que el Proyecto de la Cámara 1003 no es enmendable, en tanto implica, en cualquier versión, que se da el consentimiento de la Asamblea Legislativa a un Plan de Ajuste de la Deuda “diseñado para satisfacer los intereses de los inversionistas, irremediablemente reñidos con el bienestar del país”.