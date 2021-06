SAN JUAN — La selección boricua femenina de baloncesto, fue presentada esta semana por su dirigente, Gerardo “Jerry” Batista, con un mensaje de triunfo, al decir: “Esto es para mí un gran equipo.”

Las 12 jugadoras que estarán activas en el AmeriCup, que se celebrará en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, desde este viernes, fueron presentadas en conferencia de Prensa en que participó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Lograr que el AmeriCup FIBA 2021 se realice en San Juan es un gran triunfo para nuestra isla. Nosotros los puertorriqueños tenemos vasta experiencia siendo sede de eventos deportivos y nuestra gente es fanática de corazón y magnánima a la hora de recibir invitados a Puerto Rico”, expresó el Gobernador.

El grupo es encabezado por la capitana Pamela Rosado, con Michelle González, Jazmon Gwathmey y Dayshalee Salamán.Además, estarán Jennifer O’Neill, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Isalys Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagán y las debutantes en este torneo, Jada Stinson y Jackeline Benítez.

“Esto es para mí un gran equipo”, expresó Batista durante la conferencia de Prensa en la que se ofreció el nombre de las atletas y otros detalles del torneo que reúne a 10 conjuntos de la región. “Yo no quiero decir que esta es la mejor versión en la historia porque no quiero faltarle el respeto a nadie. Pero si no lo es, está cerquita. Es un equipo muy talentoso”, añadió el técnico, quien expuso que su meta es poder subir al podio.

Este viernes 11 de junio comenzará la competencia y culminará el sábado 19. El torneo otorga cuatro boletos a los torneos clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 2022.

Puerto Rico —que abrirá su participación ante la escuadra de Venezuela este viernes— integra el Grupo B, donde también juegan Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.

La isla albergó la edición de 2019 de esta competencia, en la que llegó en cuarto lugar. Estados Unidos se proclamó el equipo campeón en ese año.