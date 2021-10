Prometen evitar los apagones

Agencia EFE

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, aseguró que el servicio eléctrico no se afectará durante la época navideña.

Esto, luego de que advirtió el día antes que habría apagones selectivos entre noviembre y enero, periodo en que se celebran en la Isla las tradiciones más fuertes, Acción de Gracias y Navidad.

«Es totalmente incorrecto decir que no se contará con el suministro de energía para el periodo navideño a consecuencia de que las unidades de Eco-Eléctrica y AES estén fuera por mantenimiento», afirmó Colón en un comunicado de prensa difundido este miércoles 13.

Según explicó Colón, Eco-Eléctrica tiene un mantenimiento programado para noviembre 2021, mientras AES tiene un mantenimiento programado para enero 2022.

«Estos mantenimientos se han coordinado con nuestras principales centrales generatrices de Costa Sur, Aguirre, Palo Seco y San Juan, tomando en consideración los trabajos que se están haciendo y siempre velando que el suministro de energía se mantenga», recalcó.

Las declaraciones de Colón provienen después de reunirse con los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, con quien discutió los planes de mantenimiento y conversación en el área de generación este pasado martes.

«Durante la ejecución de este plan, se proveerá la generación necesaria para atender la demanda de energía de Puerto Rico, al mismo tiempo que se ofrece el mantenimiento necesario a la flota de unidades generatrices de la AEE y de los proveedores privados sin afectar el suministro de energía a los clientes», recalcó Colón.

El funcionario explicó que los mantenimientos y reparaciones a las unidades no se realizan todas a la vez, por lo que para ello se prepara el plan de mantenimiento y conservación. «Nuestro compromiso es realizar el mantenimiento y conservación de nuestras unidades con sentido de urgencia y de manera ordenada, sin afectar el servicio de energía a nuestra gente», apuntó.

POSIBLES APAGONES

Colón Ortiz, junto a los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez y Luis Javier Hernández Ortiz, respectivamente, advirtieron el martes 12 sobre posibles apagones por la próxima salida por mantenimiento de plantas privadas de generación de energía.

“Trabajaremos y estamos trabajando para que eso no ocurra. Sin embargo, debo decir que el sistema de generación no está en su punto óptimo. Lo que significa que las reservas para atender cualquier contingencia que ocurra pues no son las esperadas. Eso no implica que vayan a ocurrir relevos de carga. Lo que sí, si alguna unidad en servicio sufriera alguna situación inesperada, pues pudiera haber mayor probabilidad de que pudieran ocurrir interrupciones de servicio hasta que esa situación se repare”, dijo Colón Ortiz en conferencia de prensa.