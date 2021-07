Protestan en La Fortaleza en contra de LUMA

SAN JUAN (NotiCel) – Varias organizaciones sindicales, encabezadas por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), celebraron una marcha en protesta por el contrato e LUMA Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica.

La comitiva salió cerca de la 1:00 p.m. desde el Parque Luis Muñoz Rivera rumbo a La Fortaleza, en el Viejo San Juan. Pero antes, rezlizadon una parada frente al Capitolio, donde les esperaba otro grupo de manifestantes.

Allí, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, el representante Luis Raúl Torres Cruz se dirigió a los presentes para resaltar que el contrato de LUMA fue un regalo del gobierno a las empresas que componen ese consorcio.

»En el año y dos meses que lleva LUMA en Puerto Rico, nuestro pueblo ha sido testigo de lo que venimos denunciando desde marzo… que esto es un contrato leonino, que no fue una venta ni una alianza público privada, sino que fue un regalo del gobierno de Wanda Vázquez, de Ricardo Rosselló y ahora de Pedro Pierluisi, en regalar el activo principal de nuestro pueblo, que era la AEE a dos compañías extranjeras y que formaron un supuesto consorcio para hacer una compañía en Puerto Rico que se llama LUMA», dijo Torres Cruz en su alocución.

La manifestación, a la que asistieron jubilados de la AEE, entre otras organizaciones, llegó hasta la esquina de la Calle Fortaleza y Calle del Cristo, en el Viejo San Juan,donde también se expresaron otros líderes sindicales, incluyendo al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien hizo un recuento de cómo distintos gobiernos utilizaron la AEE »como ATH» y para »acomodar amigos del alma».

»No fueron los trabajadores y trabajadoras que día a día nos levantamos para servirle a nuestro pueblo, lo que llevó a la AEE donde la llevaron. No fue el sindicato ni los compañeros gerenciales los que llevaron la AEE a la crisis que ellos crearon.La UTIER no firma cheques, la UTIER no emite bonos, no contrata a ningún trabajador que no sean los que han vivido en Fortaleza junto con los que han dirigido la autoridad. Es muy fácil ahora desconocer las responsabilidades. Pero también es importante destacar», dijo Jaramillo en su mensaje.

»Es importante destacar quienes la llevaron hasta aquí hoy, pero también hay que recordar todos los días quién la quiere jod… hoy. La realidad es que a los puertorriqueños y puertorriqueñas cuando alguien nos jode, salimos a la calle y por eso estamos hoy aquí», agregó.

El líder sindical recordó que la empresa LUMA Energy no invirtió nada en Puerto Rico y, sin embargo, el gobierno le pagará 1,500 millones en los próximos 15 años » por hacer nada» y aseguró que »literalmente se están robando el dinero del pueblo de Puerto Rico con este contrato».

»Hoy hay miles de padres y madres puertorriqueños y puertorriqueñas en este país sin el servicio…. ? y qué hace el señor gobernador (Pedro Pierluisi Urrutia)? Se va de viaje. A él no le duele, pero enseguida hay una planta que le da servicio, pero a los pequeños comerciantes que hoy están sufriendo el desmadre de LUMA, para esos el gobernador no tiene respuesta», subrayó Figueroa Jaramillo, quien instó a las personas a tirarse a la calle a llevar la protesta.