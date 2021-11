Que todos estén tranquilos, dice gobernador ante mociones de la JCF al tribunal sobre la Ley 53

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la moción que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) ante la jueza Laura Taylor Swain sobre la interpretación de la Ley 53 que permite el Plan de Ajuste de la Deuda, no debe ser motivo de preocupación para los servidores públicos activos. “La Junta lleva años insistiendo en que se deben reformar los sistemas de pensiones de los maestros y de los jueces y eso ha estado en el Plan Fiscal certificado por años. Mi posición es que ese asunto se puede atender por la vía legislativa. Ahora mismo, la Junta le está planteando a la jueza Taylor Swain que puede hacer esos cambios a los sistemas de retiro de los maestros y jueces sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa. Eso se está litigando, la Asociación de Maestros lo ha objetado, la Oficina de la Administración de los Tribunales lo ha objetado y la juez es la que lo va a decidir”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero no importa cual sea la decisión de la jueza, tan pronto las finanzas del gobierno mejoren, y eso será tan pronto este Plan de Ajuste sea confirmado, nosotros vamos a poder atender los reclamos de nuestros servidores públicos. Así que todos estén tranquilos que lo importante aquí es que se confirme el Plan de Ajuste, que el gobierno esté en mejor condición financiera para entonces atender todos los reclamos legítimos vengan de donde vengan”, añadió.

Según informes de prensa, la Junta sometió una moción a la jueza Laura Taylor Swain, en la que busca que se establezca que las disposiciones de cero recortes de la Ley 53 solamente aplica a las pensiones ya otorgadas, no así a las futuras. Además, anticiparon que le informarán a todos los empleados y pensionados del Gobierno de Puerto Rico, que no será obligatorio para aprobar la emisión de bonos asuntos como la no eliminación de los ajustes por el costo de vida y el congelamiento de los beneficios de pensión.

Además, sometieron al tribunal una carta que el gobernador envió a la Junta en la que destacaba que el tema del retiro de los maestros y los jueces activos no tiene que ver con la Ley 53.