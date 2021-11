Rechazan municipalizar balnearios y centros vacacionales

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Antonio Cabán insistió el jueves en que la municipalización de los balnearios de Punta Salinas e Isla de Cabra en Toa Baja, Sun Bay en Vieques, Seven Seas en Fajardo y el Centro Vacacional y Balneario Punta Santiago en Humacao es un error ya que los municipios no tienen capacidad para administrarlos, no tienen empleados capacitados para las labores y podría conllevar aumento en los costos de servicio.

“Pasarles los balnearios a los municipios es un error craso. Los municipios no tienen el personal para asumir las operaciones. Los empleados con experiencia y conocimiento de cómo se opera un balneario serán enviados a no sabemos aún a que oficina o programa de la agencia porque los municipios no los van a absorber. Es posible que veamos a los salvavidas de Recursos Naturales haciendo otras tareas en otra agencia en lugar de estar velando que nadie se ahogue en la playa. Pasará algo muy parecido a lo que ocurrió con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron removidos de sus funciones y enviados a hacer cosas que nada tienen que ver con su área de expertise”, puntualizó Cabán en declaraciones escritas.

Recalcó que la municipalización de balnearios se había intentado en el pasado y fracasó.

“Hace varios años se pasó al municipio el Centro Vocacional y balneario Punta Guilarte en Arroyo. Un total error. Hoy por hoy el estacionamiento, las cabañas, piscinas, área de acampar y casas móviles están cerradas porque el municipio no ha tenido la capacidad de tener empleados y presupuesto para mantenerlas funcionando. Otro ejemplo es las villas del Lago Caonillas en Utuado que también fueron traspasadas al municipio y no pudieron mantenerlas a tal nivel que se las devolvieron a Parques Nacionales. Esto mismo podría volver a ocurrir ante la inestabilidad financiera de los municipios”, resaltó.

El líder sindical destacó que el traspaso de los balnearios “está amañado políticamente pues son municipios del Partido Nuevo Progresista a los únicos que les están pasando facilidades”

“La política sucia de este país se mete hasta con nuestras playas. Estos traspasos se están haciendo para beneficiar a alcaldes del alma del penepé. Todos los balnearios que se están pasando son para alcaldes de este partido con cuál intención ¿de ayudarse políticamente entre ellos?”, cuestionó el presidente de la FCT.

Cabán añadió que está latente la posibilidad de aumento en los costos del uso de los balnearios pues serían ahora los municipios los que tienen que encargarse del mantenimiento, contratación de empleados y la administración de las facilidades.

“Un aumento en el costo de estacionamiento, alquiler de gazebos y cabañas es posible porque ahora el gasto de administrar los balnearios les toca a los municipios. Si ellos no tienen el personal para hacer todo lo que esto conlleva, lo tienen que contratar. Tienen que subcontratar compañías para la limpieza, para el mantenimiento, para el estacionamiento y ahí tienes dos cosas: guisos para amigos del alma y aumentos en los costos porque ese gasto se lo van a pasar a las personas que quieran disfrutar de las playas que nos pertenecen”, reiteró.

El presidente de la FCT denunció además que antes de traspasar los balnearios y centros vacacionales a los municipios, Recursos Naturales invertirá millones de dólares en la reparación y remodelación de las facilidades.

Del mismo modo señaló que debido a la mala administración gubernamental lo que era la Compañía de Parques Nacionales, una corporación autosostenible, pasó a ser solo un programa en el Departamento de Recursos Naturales.

“Parques Nacionales era sostenible. El dinero que llegaba se usaba e invertía en las mismas facilidades. Desde que se convirtió en un programa no sabemos dónde van los millones de dólares que se generan en los balnearios y centros vacacionales. El dinero no llega a ellas”, concluyó.