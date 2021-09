Renovado impulso a Toa Baja

Por Edwin García

redaccion@elexpresso.com

El gobernador Pedro Pierluisi y el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, acordaron planes definidos para dar autonomía y fortaleza a varias iniciativas municipales.

Ambos iniciaron la semana pasada la primera feria de servicios gubernamentales denominada “Fortaleza por Puerto Rico.” Se trata de una feria de servicios gubernamentales en diferentes regiones de Puerto Rico que se realizará el primer miércoles de cada mes, explicó Pierluisi en entrevista con EL EXPRESSO.

“Esta es una iniciativa que la vamos a seguir haciendo para acercar más al gobierno central al pueblo. Siempre vas a encontrar personas que, por las razones que sean, no tienen la movilidad ni la capacidad de llegar a la sede central de estas agencias en San Juan,” agregó el Gobernador.

Pierluisi catalogó la feria como un éxito. “Había más de 50 agencias presentes con todo tipo de servicio y orientación disponible al pueblo. Por ejemplo, en el área de salud, allí se vacunaron personas contra el covid y se hicieron pruebas de detección de covid. En el área de la Policía se atendieron víctimas del crimen. Por parte, del área del Departamento del Trabajo, se llevó a cabo una feria de empleos y había patronos privados reclutando personas”, manifestó el Gobernador en la entrevista.

TRASPASAN PARQUES

Aprovechando la visita de los titulares de la mayoría de las agencias gubernamentales, el Gobernador firmó varios acuerdos con el Alcalde de Toa Baja, entre los cuales figura el arrendamiento de los parques nacionales Punta Salinas e Isla de Cabras al municipio.

“Aquí va a haber un acuerdo de co-administración para el balneario de Punta Salinas y el balneario de Isla de Cabras, y no solo lo dejamos ahí, sino, utilizando fondos ARPA (Plan de Rescate Americano) yo anuncié que le vamos a destinar $1.5 millones a esos balnearios para poner todas las facilidades en condiciones”, explicó Pierluisi.

El alcalde Márquez ve en el acuerdo “intereses comunes.”

“Si me vas a pasar la administración de los parques nacionales de Punta Salinas e Isla de Cabras, en ese pase hay un pago de alquiler, o sea, que no es que me los pasaste gratuitamente, es que negociamos un alquiler, así que yo responsablemente, como municipio, le tengo que pagar a Recursos Naturales el alquiler mes por mes de esas facilidades. Así que, Recursos Naturales se desprende del manejo de la operación de dos parques nacionales. Ellos tienen un ahorro, pero, por encima del ahorro que tienen, están devengando un canon de arrendamiento. Quiere decir que están haciendo buen negocio público. En el caso del municipio, conseguiré los potenciales inversionistas. Mi responsabilidad es pagar el canon de arrendamiento a Recursos Naturales. Y dentro de eso, la responsabilidad de mantener el activo en condiciones de calidad para el pueblo,” añadió el Alcalde satisfecho del acuerdo.

En conclusión, para ambas partes la reunión fue productiva, ya que quedaron satisfechos por los acuerdos allí firmados.

“Esto se puede usar de ejemplo de cómo es que se debe llevar a cabo la administración pública a nivel estatal y municipal, porque esta reunión fue extremadamente productiva. Todos estamos claros de que el gobierno central tiene que trabajar en equipo con los municipios. Que los municipios son una extensión del gobierno central. Que nos complementamos uno al otro. Que donde el gobierno central no llega, ahí llega el municipio”, explicó Pierluisi.

ARREGLO DE VIAS

Esta manera de complementarse se manifestó en los acuerdos. “En esta reunión, el Alcalde presenta información de que él está destinando $1.9 millones del presupuesto de Toa Baja para el mantenimiento de carreteras estatales. Al momento, el presupuesto asignado para mantenimiento de las carreteras estatales de parte del gobierno central es de $95 mil. Yo tomé la decisión de asignar unos dineros adicionales usando el programa ARPA de rescate americano para mantenimiento de carreteras. De todas maneras, presento esto como un buen ejemplo de cómo en esa área el gobierno municipal está viniendo al rescate del gobierno central. Por otro lado, aquí se firmó también un acuerdo entre la Autoridad de Tierras y el alcalde Márquez para cambiarle el uso a 500 cuerdas de terreno agrícola, para que en estas se pueda llevar a cabo un negocio de pasto mejorado Esas cuerdas están baldías, ese terreno está en desuso, el Alcalde tiene la visión de que él entiende va a encontrar inversión privada para desarrollar allí una finca de pasto mejorado, que es bien positivo para la industria agrícola en general, los ganaderos en particular; y eso aquí se concertó,” subrayó el Primer Ejecutivo de la Isla.

CENTRO DE RECICLAJE

Agregó: “Sabemos del problema del vertedero. Ya se anunció que aquí vamos a tener un gran centro de reciclaje, una planta de reciclaje enorme aquí en Toa Baja, pero la vida útil del vertedero de Toa Baja ahora mismo es como de tres años, y esto ya lo habíamos evaluado el Secretario de Recursos Naturales y mi equipo en La Fortaleza. Entendemos que no hay obstáculo alguno para habilitar una nueva fosa, y eso es una gran noticia para toda la región”, enfatizó Pierluisi.

Por su parte, Betito Márquez quedó muy complacido con todo lo acordado en la reunión, ya que se demostró, dijo “que, con administración transparente, espíritu de solidaridad y respeto mutuo, podemos hacer más con menos.”

“Lo he dicho públicamente, yo no vine aquí a mendigar. Y hoy, lo que se ha podido concluir de una demostración liderada por la visión del Gobernador, es el caso de un alineamiento de los Secretarios y Secretarias, indicó Márquez.

Precisamente, este pasado martes 7, Márquez anunció la firma del contrato que dará paso al proyecto de desarrollo de la Planta de Reciclaje y Composta, en el barrio Campanillas que, tras más de 20 años en desuso, se convertirá en el Centro de Reciclaje Regional del Norte.

Según informó, la compañía IFCO Recycling, con sobre 50 años de experiencia en la industria, será la encargada de rehabilitar las instalaciones mediante una inversión de $26.8 millones.

“Esta acción representa un gran avance para Toa Baja, que tendrá ahora una herramienta adicional para fomentar una economía sustentable, y es una noticia extraordinaria para el reciclaje en Puerto Rico. Nos hemos mantenido a nivel municipal buscando alternativas para la creación de nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico autosostenible, y sin duda con la recuperación de un proyecto, que pese a su enorme potencial fue abandonado, damos hoy un paso de vanguardia para la región y para el resto del país”, señaló el alcalde.

Se espera que el nuevo centro procese en su primera fase materiales como cartón, papel, plásticos, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos, maquinaria y equipo obsoleto, así como paletas de madera y plástico.

en la segunda fase se procesarán materiales como neumáticos, material vegetativo y residuos bajo el programa especializado “Zero Waste”, dirigido a la industria farmacéutica.

Este proyecto generará 74 empleos directos y una oportunidad para la organización de grupos comunitarios en pro del reciclaje.

La planta se construyó en 1997 a un costo de $13.5 millones, pero nunca fue utilizada para su propósito original y el área para la recuperación de materiales que tendría la instalación no se completó. Márquez García recordó que comenzó las gestiones para el traspaso tan pronto asumió la administración municipal en 2017.