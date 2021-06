El informe del Departamento de Salud de este domingo no reportó muertes por COVID-19, mientras que se registraron 34 casos confirmados, 15 probables y 215 sospechosos adicionales, para un total de 264 nuevos casos positivos en pruebas para detectar el coronavirus, en muestras tomadas desde el 11 hasta el 25 de junio de 2021. Las personas con al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 alcanzan 1,962,729. Las personas que han completado sus dosis de vacunación llegan a 1,652,336. Al menos 119,799 personas han padecido COVID-19, que se encuentran recuperadas o en proceso de recuperarse del virus. Se encuentran hospitalizadas 63 personas. Entre los hospitalizados hay 40 pacientes adultos y 23 casos pediátricos. En intensivo se encuentran siete pacientes adultos. No hay casos pediátricos en intensivo. Mientras que en ventilador hay cinco pacientes adultos. No hay casos pediátricos en ventilador. En total hay reportadas 2,546 personas fallecidas por COVID-19, la misma cifra que el sábado. El reporte de decesos puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que podría tomar varios días. Para más información, puede acceder a través de la página web del Departamento de Salud.