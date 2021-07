Se eliminan Melanie Díaz y Brian Afanador

TOKIO, Japón (CyberNews) – Los tenimesistas Melanie Díaz y Brian Afanador se eliminaron en la noche del viernes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Díaz perdió ante la tailandesa Orawan Paranang, 13-11, 11-6, 11-8 y 11-7.

“Realmente pienso que en este juego de ahora no pude engranar, porque ella me estudió bastante y vino haciendo una estrategia bien buena. Todo lo que hacía, precisamente a mí me da mucho problema. Pero, nada. Me queda aprender de esto. Apenas vuelva a entrenar voy a trabajar en eso día y noche hasta corregirlo”, expresó Díaz en declaraciones escritas.

Afanador perdió al máximo de parciales, 11-7, 9-11, 11-6, 6-11, 4-11, 14-11 y 8-11, contra Hang Siu Lam de Hong Kong.

“Sin duda hay una satisfacción muy grande en yo dejarlo todo en la mesa. Estoy orgulloso de mí, porque yo sé que lo di todo en la mesa. Obviamente, no es el resultado que nosotros esperábamos. Como siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende. Es lo más grande que yo me llevo de este torneo. Esto es solamente otra experiencia para mí, para yo seguir adelante y buscar ese nivel más alto del tenis de mesa”, sostuvo.