Se queda en el tintero el aumento de sueldo a presidente de WIPR

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la junta de directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP), Ralphie Pagán González, informó el viernes que van a posponer el tema del aumento de sueldo al presidente de WIPR-Radio y Televisión, Eric Delgado Santiago.

Pagán González insistió en que, a pesar de la determinación, Delgado Santiago merece un aumento de sueldo.

“Desde que el señor Delgado asumió las riendas de la Presidencia en marzo del año 2019, ha realizado una labor encomiable manteniendo a flote una corporación pública del gobierno de Puerto Rico que ya no recibe presupuesto del Fondo General y que se mantiene operando a base de los ingresos propios que genere de sus negocios y otros servicios. Además, el señor Delgado se ha enfocado en cumplir con la misión educativa y de un servicio público de excelencia según fue establecido en la Ley Orgánica de la Corporación, Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada. Debido a sus esfuerzos de mantener operando las emisoras del Pueblo de Puerto Rico, ha levantado capital suficiente para mantener las operaciones diarias de la misma para los años 2021 y 2022”, dijo Pagán González en declaraciones escritas.

“El señor Delgado Santiago ha convertido a la Corporación en una autosustentable y capaz de brindarle un sinnúmero de servicios tanto a otras agencias y/o corporaciones públicas del Gobierno como a entidades privadas. También ha logrado grandes acuerdos y alianzas con diversas agencias como el Departamento de Educación, Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de Recursos Naturales, Departamento de Hacienda, entre otros. Igualmente, está produciendo un programa en conjunto con la Policía de Puerto Rico y diversas Agencias Federales de Ley y Orden, que han contribuido a lograr un sinnúmero de arrestos de las personas más peligrosas de Puerto Rico y así sacarlas de nuestras calles”, añadió.

Por su parte, el presidente de la CPRDP, Eric Delgado Santiago, señaló que: “Reitero mi agradecimiento a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública(CPRDP), en especial a su presidente, Ralphie Pagán González, por la deferencia vinculada con la remuneración económica de este servidor. Me siento muy honrado por la recompensa que significa la valoración de la labor realizada. Al mismo tiempo, tal y como le he indicado a este cuerpo que sabiamente tiene a su cargo la responsabilidad de velar y ratificar las iniciativas y ejecuciones de estas emisoras, entiendo no es el momento para hablar sobre el tema de la compensación monetaria. Nuevamente, mi agradecimiento a todos. En la CPRDP continuamos trabajando arduamente por el bienestar de Puerto Rico; por la educación, la cultura y la información objetiva. Así las cosas, continuaremos laborando con la seriedad y compromiso que nos ha caracterizado”.