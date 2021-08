Senado aprueba a viva voz proyecto que aumenta el salario mínimo en Puerto Rico al sector privado

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El Senado aprobó el jueves, a viva voz, el proyecto para el aumento al salario mínimo al sector privado en Puerto Rico.

“Hace doce años los empelados privados están a 7.25 dólares. Sube la luz, sube el agua y la compra y no sube el salario mínimo. Y surge oposición, cuidado que eso va a tener un impacto”, recordó el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago durante su alocución.

“Aquí llega al Senado y el compañero Juan Zaragoza dice, y por qué no lo ponemos en 9 dólares. Y yo dije, cómo podemos armonizarlo de una manera a otra. Y dijeron vamos a subirlo a doce si Biden lo va a subir a quince. En un gobierno compartido cómo logramos armonizar, empezamos con los consensos, el primero fue subir el salario mínimo y evaluar el impacto que va a tener el patrono. Y se llegó el consenso, de que no podríamos esperar doce años más. Y el otro consenso es que fuera escalonado”, prosiguió.

“Se logra un consenso para el 2022, ¿y cuándo va a ser un tercer aumento? Pues tenemos que crear una junta para eso. Fíjense que eso no fue de un día para otro. Después que íbamos a aprobar ese proyecto avalado por el gobernador Pedro Pierluisi, surgió que si la junta iba a ser permanente o no, y el proyecto no se aprobó en junio, cuando íbamos a aprobarlo en agosto, el gobernador trae otro proyecto… Devolvimos el proyecto a comisión y evaluamos el proyecto del gobernador que incluía unas métricas y volvimos al consenso”, dijo.

Dijo que el proyecto quedó en que en enero del 2022 se realizará un aumento del salario mínimo a 8.50 dólares, en enero del 2023, se aumentará a 9.50 dólares y aumento en el verano del 2024 a 10.50 dólares por hora.

“algunos pensarán del por qué no fue de 12 o 15, porque ese fue el consenso que pudimos lograr”, dijo el presidente senatorial.

El proyecto pasará a la Oficina del Gobernador donde se espera que Pedro Pierluisi lo convierta en ley.