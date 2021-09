Senadora asegura que falta de pago para el recogido y disposición de aceites usados en la Isla desataría una crisis ambiental

SAN JUAN (CyberNews) – La vicepresidenta del Senado Marially González Huertas dijo hoy, jueves, que la falta de pago por parte del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) a las compañías a cargo del acarreo y disposición de aceites usados en la Isla, podría desatar una crisis ambiental.

La situación trascendió durante la interpelación en el Senado del licenciado Rafael Machargo Maldonado, secretario del DRNA, cuando este reconoció que los pagos a las compañías no se han desembolsado porque los fondos asignados para la recolección del aceite fue depositado en una cuenta incorrecta. Actualmente esperan resolver la situación con el Departamento de Hacienda para emitir debidamente el pago, explicó González Huertas en un comunicado de prensa.

Bajo el artículo 12, de la Ley 172 de 1996 se creó un fondo que se encarga de suplir el costo de acarreo y disposición del aceite, pero hasta el momento estos costos no han sido desembolsados y el secretario no pudo precisar para cuándo se realizarían. Señaló que una vez tenga acceso debido a las cuentas, los pagos se realizarán en 30 días o menos.

“Podríamos concluir que como consecuencia por la falta de pago a estas compañías, que disponen de los aceites usados, podríamos tener una crisis en su recogido y manejo que podría atentar contra la salud pública y la protección del medio ambiente”, indicó la senadora González Huertas.

“El no atender con carácter de urgencia la disposición de los aceites usados es un asunto donde las consecuencias serían nefastas provocando contaminación de aguas superficiales, subterráneas, terreno y el subsuelo. De otra parte, el impacto de aceites lubricantes usados, sería el más pernicioso, debido al contenido de metales pesados como resultado de los aditivos y contaminantes. Es imperativo que se atienda este asunto de inmediato y no puede esperar a estar en medio de una crisis”, comentó González Huertas.

Por otra parte, la senadora indicó en declaraciones escritas que como parte de sus preguntas al secretario se reveló que la junta administradora encargada del reciclaje de aceites, no está debidamente constituida y no ha tenido reuniones con excepción de una inicial de la no se tiene fecha exacta.

“Existe una ley que es clara y vemos que la junta administradora a cargo no se ha reunido para discutir este asunto. No queremos otra crisis, Puerto Rico ha sufrido demasiado y esto es un asunto que nosotros debemos darle atención. La ley existe, solo falta que la ejecute”, concluyó González Huertas.