Votaciones para la Propuesta Alterna serán de forma virtual, informa la AMPR

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, anunció el jueves que las votaciones que decidirán el futuro del retiro de los maestros activos serán de forma virtual y el magisterio tendrá cinco días para ejercer su voto.

“La consulta a los docentes activos del Departamento de Educación sobre la Propuesta Alterna de la Asociación de Maestros para proteger su retiro se realizará desde el jueves, 23 de septiembre a las 8:00 de la mañana hasta el lunes, 27 de septiembre a las 11:59 de la noche. Será exclusivamente mediante votación electrónica para evitar aglomeraciones y cualquier riesgo de exposición al Covid-19. La salud y seguridad de nuestros compañeros es primordial, por eso no habrá centros de votaciones de forma física porque pudieran ser focos de contagio”, explicó Bonilla Sánchez en conferencia de prensa.

Indicó que el voto se ejercerá de forma secreta a través de un enlace que el maestro recibirá a su correo electrónico.

Por su parte, Ángel Javier Pérez Hernández, secretario de formación sindical de la Local Sindical de la AMPR, expresó que todo voto ejercido será único y confidencial.

“El voto se ejercerá de forma secreta y segura, mediante un enlace de acceso único que recibirán los maestros y docentes elegibles a su correo electrónico oficial del Departamento de Educación. El correo electrónico con el enlace para la votación será enviado el primer día de la consulta, y a partir de ese momento los docentes podrán votar Sl o NO a la premisa de si favorecen la Propuesta Alterna. Tendrán 5 días hábiles para acceder la consulta y someter su respuesta”, dijo Pérez Hernández.

Añadió que “ni la Asociación de Maestros, ni el proveedor de servicios responsable de operar el sistema de elecciones podrán controlar la tabulación de los votos ni saber cómo votó un participante en específico. Cada correo y enlace es único para cada docente, y el voto puede ser ejercido una sola vez. Si el docente comparte el correo con el enlace de acceso y otra persona lo utiliza, no habrá manera de que ese docente pueda votar nuevamente ni que se pueda eliminar ese voto, ya que el voto es único y confidencial. Es por esto, que es importante que los docentes no compartan el correo ni el enlace de votación con nadie”.

Grichelle Toledo Correa, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR advirtió que previo a la votación, los docentes recibirán un aviso a su correo electrónico y la AMPR les notificará cuando se envíe este correo.

“La Asociación de Maestros estará notificando a los docentes sobre el envío de este aviso a su correo electrónico. Los maestros deberán revisar tanto la bandeja regular de su correo electrónico como la bandeja de junk/spam, para confirmar el recibo de este mensaje. También, el Centro de Llamadas de la Asociación de Maestros estará activo durante los días de la consulta para ofrecer asistencia técnica para aquellos docentes que tengan problemas accediendo al sistema de votación. Además, se habilitará un mecanismo alterno de votación confidencial por teléfono para aquellos maestros con impedimentos de visión o que tengan alguna situación y no puedan hacerlo de forma electrónica”, dijo Toledo Correa.

Añadió que “una vez concluya el proceso de votación, la Asociación de Maestros y su Local Sindical estarán recibiendo y divulgando de forma íntegra el reporte de resultados, independientemente de cuál sea el resultado”.

También expuso, que para realizar esta consulta, la Asociación de Maestros y su Local Sindical han contratado los servicios de Ballot Point Election Services.

“Ballot Point Election Services cuenta con 20 años de experiencia en el manejo de elecciones y consultas electrónicas, por teléfono y por correo. Sus clientes incluyen decenas de sindicatos y organizaciones profesionales en los Estados Unidos y agencias del gobierno federal, incluyendo la Junta Nacional de Mediación de Estados Unidos, la Autoridad Federal de Relaciones Obreras y el Departamento Federal del Tesoro. La tecnología y metodología de Ballot Point Election Services ha sido utilizada y probada efectivamente en más de 3,000 elecciones de uniones y agencias gubernamentales por las pasadas dos décadas”, señaló Toledo Correa.

Las elecciones realizadas por Ballot Point Election Services están respaldadas por una estricta política de privacidad que protege la identidad de cada elector y la forma en la que votó. De esta manera se garantiza que ningún voto sea vinculado a ningún elector.

“Todos los votos quedan encriptados una vez son emitidos y solamente se puede conocer el resultado final una vez cierre la elección. Como parte de la política de privacidad, tampoco quedan registrados datos personales del elector. Durante sus 20 años de experiencia, Ballot Point Election Services no ha tenido ningún incidente de seguridad que comprometa el resultado de una elección está y auditorias previas han confirmado la confiabilidad de sus servicios. Ballot Point Election Services está respaldada por una infraestructura tecnológica que incluye equipos, programas, proveedores y procedimientos que garantizan una elección transparente y segura”, dijo Nelson Soto Miranda, representante de Bayamón de la Local Sindical.

Sybaris Morales Paniagua, representante de San Juan de la Local Sindical, hizo un llamado a los docentes activos para que voten a favor de la Propuesta Alterna de la Asociación de Maestros.

“Estamos en un momento crítico dentro del proceso de quiebra. La Junta ya ha presentado su Plan de Ajuste y llegaron acuerdos con los bonistas. Además, la Junta de Control Fiscal ha impugnado la Ley de Retiro Digno y será la jueza Swain quien tendrá la última palabra. Compañeros hay que votar por el SI, porque la Propuesta Alterna es un seguro para los maestros en caso de que ocurra lo peor. La Propuesta Alterna propone un mejor trato para los maestros activos ante la congelación inmediata del retiro que presentó la Junta en el Plan de Ajuste”, dijo Morales Paniagua.

Explicó que con la Propuesta Alterna no tienes nada que perder porque en ella también se incluye que los maestros queden protegidos si se implementan legalmente mejores beneficios, como los que contienen la Ley de Retiro Digno.

“Apoyar la Propuesta Alterna es consistente con apoyar la Ley de Retiro Digno. Pero a diferencia de otros grupos, la Asociación de Maestros no puede quedarse de brazos cruzados mientras la Corte de Quiebra decide. Despierta docente, llegó el momento, vota Sí”, sentenció Morales Paniagua.

El presidente de la AMPR puntualizó que los docentes activos tienen en sus manos una decisión que decidirá su futuro.

“Compañeros maestros, el tiempo se acabó. La Corte de Quiebra ya tiene en su calendario de noviembre las vistas para discutir el Plan de Ajuste. La congelación de nuestro sistema de retiro ocurrirá aprobemos o no la Propuesta Alterna. Si esperamos porque el tribunal decida, será muy tarde y recibiremos el peor trato. No dejes que otros decidan por ti. Maestro y Maestra no permitas que tu retiro caiga en manos de la Junta y los buitres. En la consulta, vota Sí. ¡Asegura tu futuro!”, concluyó Bonilla Sánchez.