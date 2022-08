$41.7 millones en fondos federales para varias entidades

San Juan– La comisionada residente, Jenniffer González Colón detalló una nueva asignación de fondos federales para la Isla que suma $41,716,420 para entidades en la Isla con varios fines, incluyendo financiar programas de salud, cuido a niños, investigación, hacer frente a la adicción de drogas entre los adolescentes, entre otros.

Departamento de Educación federal

Bajo el Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior (SSARP, por sus siglas en inglés) reciben fondos la Universidad Ana G. Méndez ($374,113), Humacao Community College ($216,785), la Escuela de Derecho ($206,456) y la Escuela de Optometría ($62,053) de la Universidad Inter Americana de Puerto Rico y la Escuela de Medicina San Juan Bautista ($163,212), para un total de $1,022,619.

Departamento de Salud federal

Con un total de $39,383,194, la agencia continúa brindando financiamiento bajo varios de sus programas a instituciones en la Isla, ya sea para proveer servicios de salud al público general y cuido de niños, o para fines más específicos, como apoyar investigaciones en instituciones educativas.

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibe $3,962,814 para el programa de Inmunización y Vacunas para Niños, $1,210,443 producto de un acuerdo cooperativo bajo el programa del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) Epidemiology and Laboratory Capacity for Prevention and Control of Emerging Infectious Diseases (ELC), cuyo fin es fortalecer capacidades de respuesta a enfermedades infecciosas y $2,011,005 para apoyar esfuerzos de acabar con la epidemia del VIH

Bajo programas de cuido a menores, la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado (F.D.H.P.) recibe $15,560,462, el municipio de Quebradillas $4,665,633, el municipio de San Sebastián $1,282,444 y el Departamento de la Familia $1,269,442.

Para la oferta de servicios de Salud bajo el programa Health Center Cluster, la Fundación de Salud Comunitaria de Puerto Rico recibe $433,333.

Para instituciones universitarias se otorgan $140,145 al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) (Pharmacology, Physiology, and Biological Chemistry Research), mientras que la Fundación de la escuela de Medicina de Ponce bajo el programa de Vigilancia y Control Reforzados de Arbovirus en Puerto Rico recibe $2,495,042 y la Universidad Carlos Albizu $1,455,000 bajo el programa de prevención de embarazos a temprana edad.

La también copresidenta del Caucus de VIH del Congreso dijo que bajo el Programa Ryan White, para proveer atención a la comunidad de VIH, el Centro Médico recibirá $350,000; Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (PRCONCRA) recibirá $382,170; el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR $423,977; y bajo el programas integrado de VIH para departamentos de salud para apoyar el fin de la epidemia de VIH en los Estados Unidos, el Departamento de Salud recibirá $2,011,005.

El Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación recibirá $2,999,721 en fondos enfocado en los trabajadores de salud por su respuesta a la pandemia.

Otros fondos

$750,000 para cinco instituciones en la Isla que reciben $125,000 cada una bajo el Programa de Apoyo Comunidades libre de Drogas (DFC, por sus siglas en inglés). Los recipientes son; Cabo Rojo Blooming Economies, la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Programa del Adolescente de Naranjito y Sabana Grande Community and Economic Development Corp. (SACED).

$103,000 bajo AmeriCorps VISTA para la Fundación Bucarabón, organización que ofrece educación y servicios a agricultores y mujeres en Maricao y sus alrededores

$393,000 para el Departamento de Agricultura de puerto Rico bajo EPA para continuar proyectos ambientales.

$64,607 para la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, bajo la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) para investigación.