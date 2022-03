A Jaresko le deberían eregir una estatua en PR dice presidente de la JCF en sesión de despedida de la directora ejecutiva 

SAN JUAN (CyberNews) – Entre lágrimas, Natalie Jaresko se despidió el viernes, en su último mensaje público, de los empleados y los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la cual fungió como directora ejecutiva por los pasados cinco años.

“Estoy verdaderamente agradecida por la confianza que me dieron todos y creo que hemos hecho un trabajo importante en estos pasados cinco años en los que enfrentamos huracanes, terremotos, pandemias y múltiples cambios en el Gobierno de Puerto Rico.

“Estoy extremadamente agradecida del pueblo de Puerto Rico, por lo que ha sido cinco años difíciles y complejos. Pero siempre he sentido el apoyo de la gente que entendía que podíamos poner a Puerto Rico en una mejor posición. Mi mayor deseo es que Puerto Rico tenga el futuro mas brillante que pueda tener en los próximos años, dijo Jaresko en su mensaje que terminó con una ovación de los integrantes de la Junta y los empleados congregados en el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló.

Por su parte, el presidente de la JCF, David Skeel sostuvo que sin Jaresko, la mayoría de lo logrado no hubiese sido posible.

“En Ucrania, a Natalie le decían “La Mujer de Hierro de Ucrania y la tecnócrata favorita de todos”. Cuando se erija la estatua en Puerto Rico en honor a Natalie en Puerto Rico, porque sospecho que en algún momento se erigirá una, no estoy seguro que dirá la tarja, pero ciertamente tiene que hacer referencia a que ella llegó, vio y trabajó sin descanso para ayudar a pavimentar el camino para un mejor futuro para cada puertorriqueño y para todos los que sienten y quieren a esta isla”, sostuvo Skeel.

La director ejecutiva de la JCF termina oficialmente sus funciones el primero de abril.

Jaresko mencionó que al momento no tiene trabajo, pero aprovechará esta pausa en el trabajo para ayudar a Ucrania.

“En este momento, no regreso a Ucrania. Yo no soy una persona hábil con las armas y no creo que pueda ser de ayuda en este momento en el teatro de guerra. Voy a ayudar a través de los medios de comunicación, hago muchísimas entrevistas y muchos podcast en los que específicamente hablo de las sanciones financieras y económicas y las acciones que los gobiernos pueden tomar contra los negocios y contra individuos para aislar la economía rusa y acabar la guerra. Lo otro que hago, con mis colegas y mis contactos que tengo en Washington D.C, en los países del G7 y en otros países de las capitales del oeste de Europa es tratar de fomentarlos a que impongan las mismas sanciones severas a Bielorusia y a los individuos de Bielorusia para tratar de aislar esa economía también”, mencionó Jaresko.

La funcionaria mencionó que además ayuda a los familiares y amigos que tiene en Ucrania o que están refugiados, a buscar hogar y a manejar el duelo que experimentan con los bombardeos diarios. Además, canaliza las ayudas económicas a Ucrania, para que lleguen a organizaciones bonafide.

“Me paso mucho tiempo pensando sobre las lecciones que he aprendido en Puerto Rico después de los huracanes, sobretodo, como fue que se reconstruyó esta isla, y que significa reconstruir un pais que es 166 veces mas grande que Puerto Rico. Ucrania es 166 veces el tamaño de Puerto Rico, y el daño y la destrucción continúan todos los días y yo paso mucho tiempo pensando en las lecciones que aprendimos aquí”, sostuvo.