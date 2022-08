A nosotros también se nos va la luz, dice comisionado de la Policía, ante incidente “con el mismo grupito” de protestantes en el VSJ

SAN JUAN (CyberNews)- El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa reaccionó el viernes al incidente con los manifestantes y los fotoperiodistas en el cierre de la protesta contra LUMA Energy. “Señores, a mis policías también se les va la luz, somos parte de este pueblo, parte de Puerto Rico y estamos prestando un servicio a la ciudadanía para que puedan manifestarse”, dijo el comisionado en conferencia de prensa.

López Figueroa aseguró que los protestantes que protagonizaron los incidentes violentos, son los mismos que han participado en otras actividades con la intención de agredir policías.

“Este es un pequeño grupo que fue a San Lorenzo que estuvo en Rincón. Es un grupo que la agenda no es la causa por la que se están manifestando. La agenda es buscar un protagonismo con la policía, para agredir a los policías, para tener una primera plana o tener una audiencia”, expresó.

No obstante, a pesar de que manifestó que estas personas son conocidas por las autoridades, no pueden intervenir con ellos para evitar los incidentes violentos.

López Figueroa lamentó el incidente con el fotoperiodista de Noticel, Juan Costas.

“A eso a las 12:30 de la madrugada me comuniqué con Juan por teléfono para saber cómo se encontraba, para indicarle el compromiso de la policía con la prensa y gracias a dios estaba bien. Y lo hice por empatía señores, porque me pongo la posición de Juan, me pongo en la posición de mis policías que estuvieron allí, me pongo la posición de aquellos policías que al convertirse una manifestación en disturbios , tuvimos que desalojar el área, porque mis policía estaban siendo agredidos con un sinnúmero de advertencias que se le dio a esas personas para que desistieran de esa acción”, expresó.

Como consecuencia, 4 personas fueron arrestadas y cinco policías resultaron heridos.

Ocuparon destornilladores, adoquines, botellas de cristal, huevos podridos cacerolas y una pala, entre otros objetos.