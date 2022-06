Alcaldesa de Canóvanas pide cambio de horario del racionamiento de agua

CANÓVANAS (CyberNews) – Un cambio de horario en el plan de interrupción de servicio para los clientes que se sirven de la planta de filtros de Canóvanas, que suple a varios sectores de Canóvanas y Loíza, fue solicitado este lunes por la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo.

“Hace unos minutos me comuniqué con la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán Crespo, donde le expresé mi recomendación y preocupación con el horario establecido para el racionamiento. Tenemos sobre 5 mil estudiantes que están de vacaciones y muchos están en campamentos de veranos que se han tenido que suspender. Tenemos centros diurnos de adultos mayores y centros de cuidos de niños que han tenido que suspender sus servicios por falta de preciado líquido, entre otros. He recibido decenas de llamadas de residentes, líderes comunitarios, religiosos y recreativos quienes me han presentado sus respectivas precipitaciones. Así que le recomendé hacer el racionamiento desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. La cual fue muy bien recibida por Doriel Pagán y que espero tome la decisión hoy”, informó la primera ejecutiva de Canóvanas en declaraciones escritas.

“Estamos desde la mañana de domingo en una nueva etapa del plan de interrupción de servicio para los más de 30 mil clientes que reciben agua a través de la estación de filtración de Canóvanas que suple a varias de nuestras comunidades y del municipio hermano de Loíza. De esta forma se reduce un poco el periodo de interrupción que está por 24 horas”, añadió.

La falta de agua afecta en el centro de pueblo y lo abonados en comunidades siguientes: San Isidro y Palmarejo, áreas aledañas a Outlet Mall de Canóvanas y toda la zona de la PR-3, la carretera 9959, la PR-188. Incluye al conjunto de urbanizaciones River Garden, River Plantation y Estancias del Río.