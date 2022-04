Alcaldesa de Salinas sabía que Municipio endosó conexiones eléctricas en Reserva Natural dice representante del PNP

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Joel Franqui Atiles denunció el martes, que la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla, está involucrada en el crimen ambiental que ocurre en el área de Las Mareas, en la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos.

“Ahora vemos porque la Cámara (de Representantes) del Partido Popular Democrático tenía tanto deseo de cancelar la vista de ayer sobre Jobos en Salinas y es que la Alcaldesa tenía conocimiento y avaló que se conectara el servicio eléctrico a personas que estaban de manera ilegal en dicha Reserva. Tenían conocimiento y no hicieron nada, esa es la verdad”, señaló Franqui Atiles en declaraciones escritas.

Explicó que en una carta del 20 de noviembre de 2014, la Secretaria Municipal, Mignelia Reyes, dijo que no tenía ‘objeción alguna’ en que una persona viviendo en terrenos de la reserva pudiera colocar el servicio de energía eléctrica.

“Esta carta demuestra que la alcaldesa mintió cuando dijo que no sabía nada de este asunto. Esta carta deja claro que la Secretaría Municipal, el organismo más cercano a la alcaldesa, no sólo sabía de este asunto sino también endosaba la conexión de sistemas eléctricos en fincas no autorizadas por ley. Por eso cancelaron la vista de ayer y por eso ahora están echando para atrás, porque poco a poco seguirán salieron documentación como esta”, añadió el representante novoprogresista.

El lunes, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja pospuso hasta el 18 de abril la vista sobre construcciones en la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos.

“Quiero que los legisladores populares le pregunten a la Alcaldesa como es posible que su administración brindara este endoso y si existe más material sobre esta penosa situación. Necesitamos explicaciones ya”, sostuvo Franqui Atiles, quien adelantó que tiene más información sobre el rol activo del Municipio en bahía Jobos.

‘El Municipio de Salinas no tiene objeción alguna en que el Sr. Ángel Cruz Hernández obtenga los permisos pertinentes para la instalación del Servicio de Energía Eléctrica, en un camper, el mismo se encuentra ubicado en la Finca La Cuarta, área denominada Los Indios en la Comunidad Las Mareas en Salinas’, lee el primer párrafo de la carta enviada por el Municipio de salinas a la ingeniera María Millán de la Oficina de Gerencia de Permisos en Humacao.