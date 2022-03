Alivio de 45 días

Finalmente, esta semana se dieron pasos concretos para aliviar el atribulado bolsillo del consumidor sobre los precios de la gasolina y el diesel.

El gobernador Pedro Pierluisi presentó en la semana, previo a su Mensaje de Situación de Estado, la medida de administración que busca atender el aumento en el costo del petróleo que ha provocado un impacto en el precio de la gasolina y el diesel como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

“En ánimo de buscar soluciones inmediatas a la crisis en el aumento vertiginoso del petróleo y la gasolina como resultado del conflicto bélico en Ucrania, estoy presentando una medida de Administración que busca poner en pausa el cobro del arbitrio por 45 días. Pero esta misma iniciativa identifica la fuente de repago para cubrir el impacto fiscal, lo que cumple con el principio de neutralidad fiscal que establece PROMESA,” sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.

La medida sería radicada en la semana por las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara y el Senado. La misma establece una suspensión en el cobro del arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” a la vez que identifica la fuente de repago.

“La medida que estamos presentando autoriza a la Asociación de Suscripción Conjunta emitir un dividendo por $50 millones y que el Departamento de Hacienda le imponga una contribución de 50 por ciento, lo que generaría $25 millones, que es el costo estimado que tendría la suspensión del cobro del arbitrio por 45 días,” explicó.

RECLAMA SOLIDARIDAD

Pierluisi ofreció su Mensaje de Situación del Estado en el cual, entre otras cosas, solicitó nuevamente al liderato de la Asamblea Legislativa mayor colaboración y solidaridad.

“Nuestra gente nos pidió resultados y para eso se necesita colaboración y trabajo en equipo. En este año, en algunas ocasiones hemos demostrado que podemos lograrlo, por ejemplo, en la ley para viabilizar el Plan de Ajuste de Deuda, la ley del salario mínimo y la ley del crédito por trabajo. Para mí no es importante quién presenta una medida o propone una idea si es buena para Puerto Rico. He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción,” subrayó.

Agregó que ha presentado 76 medidas de administración, pero solo tres se han atendido. “Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece,” dijo.